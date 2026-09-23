Nuevo México se prepara para otro día de inundaciones potencialmente mortales por fuertes lluvias
Las autoridades mantienen vigente una alerta por inundaciones repentinas en gran parte del estado
Nuevo México se prepara para otra jornada de lluvias intensas e inundaciones potencialmente mortales después de varias rondas de precipitaciones asociadas al monzón que han afectado al estado desde el martes.
Las fuertes lluvias ya provocaron inundaciones en varias carreteras y obligaron a realizar rescates de personas atrapadas por el agua cerca de Mora, una localidad ubicada al noreste de Santa Fe.
La situación también afectó a la escuela secundaria de Mora, que resultó inundada. La localidad recibió aproximadamente 5 pulgadas de lluvia el martes.
Las lluvias podrían alcanzar 2 pulgadas por hora
Un nivel 3 de 4 de riesgo de inundaciones permanece vigente en amplias zonas de Nuevo México, incluidas Santa Fe y el Parque Nacional White Sands, así como en El Paso, Texas.
La vigilancia por inundaciones está prevista hasta las 6:00 a.m. del jueves, mientras los pronósticos advierten sobre la posibilidad de numerosas inundaciones repentinas.
Las precipitaciones continuarán durante el miércoles y podrían alcanzar una intensidad de hasta 2 pulgadas por hora.
Se prevé una acumulación general de entre 1 y 3 pulgadas de lluvia, aunque algunas zonas localizadas podrían superar las 4 pulgadas.
El tiempo comenzará a mejorar el viernes
El jueves todavía se esperan lluvias en la región, aunque serán más dispersas.
Para ese día se mantiene un nivel 2 de 4 de riesgo de inundaciones en buena parte de Nuevo México, además de El Paso, Dodge City, Kansas, y sectores del norte de Texas.
La amenaza estará asociada con las lluvias intensas y las tormentas eléctricas que podrían desarrollarse de manera aislada.
Los pronósticos indican que las precipitaciones comenzarán a disminuir en la región el viernes.
Mientras tanto, las inundaciones repentinas siguen siendo el principal peligro, especialmente en zonas que ya han recibido grandes cantidades de lluvia y donde el agua puede acumularse rápidamente.
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