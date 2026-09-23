Nuevo México se prepara para otro día de inundaciones potencialmente mortales por fuertes lluvias

Nuevo México se prepara para otra jornada de lluvias intensas e inundaciones potencialmente mortales después de varias rondas de precipitaciones asociadas al monzón que han afectado al estado desde el martes.

Las fuertes lluvias ya provocaron inundaciones en varias carreteras y obligaron a realizar rescates de personas atrapadas por el agua cerca de Mora, una localidad ubicada al noreste de Santa Fe.

La situación también afectó a la escuela secundaria de Mora, que resultó inundada. La localidad recibió aproximadamente 5 pulgadas de lluvia el martes.

Las lluvias podrían alcanzar 2 pulgadas por hora

Un nivel 3 de 4 de riesgo de inundaciones permanece vigente en amplias zonas de Nuevo México, incluidas Santa Fe y el Parque Nacional White Sands, así como en El Paso, Texas.

La vigilancia por inundaciones está prevista hasta las 6:00 a.m. del jueves, mientras los pronósticos advierten sobre la posibilidad de numerosas inundaciones repentinas.

Las precipitaciones continuarán durante el miércoles y podrían alcanzar una intensidad de hasta 2 pulgadas por hora.

Se prevé una acumulación general de entre 1 y 3 pulgadas de lluvia, aunque algunas zonas localizadas podrían superar las 4 pulgadas.

El tiempo comenzará a mejorar el viernes

El jueves todavía se esperan lluvias en la región, aunque serán más dispersas.

Para ese día se mantiene un nivel 2 de 4 de riesgo de inundaciones en buena parte de Nuevo México, además de El Paso, Dodge City, Kansas, y sectores del norte de Texas.

La amenaza estará asociada con las lluvias intensas y las tormentas eléctricas que podrían desarrollarse de manera aislada.

Los pronósticos indican que las precipitaciones comenzarán a disminuir en la región el viernes.

Mientras tanto, las inundaciones repentinas siguen siendo el principal peligro, especialmente en zonas que ya han recibido grandes cantidades de lluvia y donde el agua puede acumularse rápidamente.

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