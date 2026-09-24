Autoridades de Pennsylvania desmantelan una red criminal que movía grandes cantidades de droga al mes

Diez personas han sido acusadas tras el desmantelamiento de una organización de narcotráfico con sede en Philadelphia, informaron las autoridades.

El miércoles 23 de septiembre, el fiscal federal del Distrito Este de Pennsylvania, David Metcalf, el agente especial a cargo del FBI en Filadelfia, Wayne Jacobs, y el comisionado de policía de Philadelphia, Kevin Bethel, ofrecieron una conferencia de prensa para compartir detalles sobre la investigación, que duró varios años y culminó con el desmantelamiento de la organización de narcotráfico Jones-Basley, la cual, según los fiscales, distribuía narcóticos y cocaína suministrados por cárteles mexicanos.

La acusación formal alega específicamente una conspiración que se extendió desde 2024 hasta 2026 e involucró cientos de kilogramos de cocaína.

“Este procesamiento no se trata solo de una red de narcotráfico. Es el desmantelamiento de una conspiración para inyectar veneno en nuestras calles y arruinar nuestras comunidades a través de los narcóticos”, declaró Metcalf.

La investigación conjunta de varias agencias reveló que Gregory Jones, de 48 años, y Edward Basley, de 47, presuntos líderes de la operación, introducían entre 5 y 10 millones de dólares en cocaína en Philadelphia cada mes.

A major takedown and indictment of 10 alleged members of the Jones-Basley Drug Trafficking Organization was just announced in the Eastern District of Pennsylvania. The DTO allegedly coordinated with a Mexican drug cartel to transport more than 300 kilos of cocaine from Mexico to? pic.twitter.com/SMvrV7yJdU — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) September 23, 2026

Sus ocho coacusados ​​fueron identificados como Shawn Bell, de 54 años, de Cheltenham, Pennsylvania; Jabari Savage, de 46 años, Renard Brown, de 43, Jermaine Singleton, de 52, Farid Haddad, de 48, y David McField, de 43, todos de Philadelphia; Orenthial Bailey, de 50 años, de Temple, Texas, y Eduard Amador, de 38, de Manassas, Virginia.

“Estos hombres eran narcotraficantes profesionales. Son experimentados y sofisticados. No son aficionados. No son jóvenes. Como alegamos, son traficantes de drogas con amplia experiencia en el comercio ilícito de estupefacientes, que llevan décadas dedicándose a ello”, declaró Metcalf.

Los fiscales indicaron que muchos de los acusados ​​son narcotraficantes convictos que fueron sentenciados por sus delitos. Sin embargo, señaló que a algunos se les conmutaron o redujeron las penas.

“Estos hombres, lamentablemente, desaprovecharon la clemencia y la oportunidad que les brindaba esta segunda oportunidad. En lugar de abandonar su pasado criminal y encaminarse hacia un futuro legal y próspero, volvieron al narcotráfico y al poder y el dinero que este les proporcionaba”, afirmó Metcalf.

Los diez acusados ​​han sido imputados por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. Jones y Basley también enfrentan un cargo cada uno por posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. Basley también está acusado de posesión de un arma de fuego en relación con un delito de narcotráfico.

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