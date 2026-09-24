Estados Unidos abre la cartera para restaurar el histórico mural de Diego Rivera en la casa de los Pumas

La casa de los Pumas de la UNAM recibirá más que una mano de gato en sus instalaciones, primordialmente en el mural conocido internacionalmente como La Universidad, la familia y el deporte en México, una obra icónica del famoso muralista mexicano Diego Rivera que ha llenado de vida la fachada de este icónico escenario.

Los recursos para restaurar esta famosa obra provendrán del Fondo de Embajadores de Estados Unidos para la Preservación Cultural, que destinará $185 mil dólares, alrededor de $3 millones, 281 mil, 900 pesos, con lo cual se espera dejarlo más brilloso que bota de militar.

El Fondo de Embajadores de los Estados Unidos para la Preservación Cultural (AFCP) destinará $185,000 dólares para restaurar el mural de Diego Rivera “La universidad, la familia y el deporte en México” en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Qué otros recintos o piezas históricas? pic.twitter.com/HhKDQHXs0o — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 24, 2026

Manita de gato a la joya del Pedregal

La emblemática pieza que se encuentra plasmada en la fachada oriental del Estadio Olímpico Universitario será sometida a intensos trabajos de estabilización y conservación para rescatarla del implacable paso del tiempo.

El ambicioso proyecto contará con la participación activa de la UNAM, la Embajada de los Estados Unidos y los expertos del World Monuments Fund, quienes harán equipo para dejar la obra como nueva.

Los billetes verdes forman parte de una subvención especial con la que comenzará un programa plurianual entre la máxima casa de estudios y los organismos internacionales para proteger el arte nacional.

Celebración en grande con la billetera gringa

La meta principal de este empuje financiero será preservar distintas obras superrepresentativas del muralismo moderno que adornan los edificios y las facultades de la máxima casa de estudios del país.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, sacó el pecho y destacó la importancia de meterle mano al mural para garantizar que esta maravilla pueda ser apreciada con orgullo por las próximas generaciones.

Por si fuera poco, la restauración caerá como anillo al dedo para integrarse a los festejos por los 20 años de la inscripción del Campus Central de CU en la prestigiosa Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El coloso del 68 se pone guapo

El plan también busca poner en todo lo alto el valor histórico del Estadio Olímpico Universitario, un mítico recinto que fuera la sede principal y el alma de los recordados Juegos Olímpicos de México 1968.

Esta obra de Diego Rivera forma parte del riquísimo patrimonio artístico que distingue a la universidad en todo el planeta, convirtiéndose en una de las postales más fotografiadas por los turistas.

El Fondo de Embajadores de Estados Unidos para la Preservación Cultural recursos para restaurar el mural de Diego Rivera en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM.https://t.co/sT9Tn8XDLf — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 24, 2026

La iniciativa representa además un bonito punto de encuentro cultural entre México y los Estados Unidos, demostrando que cuando se trata de proteger el arte, los vecinos del norte sí saben aflojar la cartera.

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