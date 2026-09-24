iOS 27 te deja crear fondos de pantalla únicos con inteligencia artificial en tu iPhone

iOS 27 convierte la personalización del iPhone en algo mucho más creativo. La nueva integración de Image Playground dentro del selector de fondos permite generar wallpapers propios con inteligencia artificial, usando una descripción, una foto personal o una persona de tu biblioteca como punto de partida.

Cómo crear fondos de pantalla personalizados en iOS 27

Apple suele estrenar fondos de pantalla con cada gran actualización, aunque iOS 27 da un paso más interesante. En lugar de limitarte a escoger una imagen oficial, una foto de tu galería o un color plano, ahora puedes crear una ilustración totalmente nueva desde el propio menú de fondos del iPhone.

La función llega de la mano de Image Playground, la herramienta de generación de imágenes con IA de Apple. Lo mejor es que no tienes que abrir la aplicación por separado, generar una imagen, guardarla en Fotos y luego volver al apartado de fondos. Todo ocurre directamente desde la galería de wallpapers de iOS 27.

Para empezar, sigue estos pasos:

Abre la app Ajustes en tu iPhone. Entra en el apartado Fondo de pantalla. Pulsa en Añadir nuevo fondo de pantalla. Revisa la fila superior de opciones dentro de la galería. Toca la nueva opción Image Playground. Escribe una descripción de la imagen que quieres crear. Escoge un estilo visual si quieres darle una identidad más concreta. Añade una foto propia o selecciona a una persona de tu biblioteca si deseas que la creación parta de ese elemento. Espera a que el iPhone genere las propuestas. Elige la imagen que más te guste y pulsa Añadir.

Tras este proceso, iOS 27 adapta automáticamente la creación al formato vertical del iPhone. Es un detalle importante porque evita el clásico problema de diseñar o descargar un wallpaper atractivo y descubrir después que el encuadre deja fuera el elemento principal, recorta un rostro o llena la pantalla de zonas vacías.

La experiencia está pensada para que puedas probar ideas sin convertir el proceso en una tarea de edición. Si el primer resultado no termina de convencerte, cambia la descripción, modifica el estilo o utiliza otra foto de referencia. Con unos cuantos ajustes puedes pasar de un fondo genérico a una pantalla que parezca diseñada para tu móvil.

Ideas para personalizar el fondo de tu iPhone con Image Playground

La gracia de esta novedad está en que no necesitas ser diseñador ni manejar apps complejas. Basta con describir una escena de forma clara para obtener un fondo con una estética distinta a la que llevan todos los demás usuarios.

Puedes pedir desde paisajes futuristas hasta ilustraciones inspiradas en tus intereses. Por ejemplo, un buen punto de partida sería escribir algo como “una ciudad futurista iluminada por neones azules, con una nave espacial sobrevolando edificios, estilo ilustración retro”. El sistema generará una imagen preparada para funcionar como fondo de pantalla del iPhone.

También puedes aprovechar esta función para crear fondos más personales:

Una versión ilustrada de tu mascota con estética de animación.

Un escritorio minimalista con gadgets, auriculares y luz cálida.

Un paisaje espacial con planetas, nebulosas y tonos oscuros.

Una composición de fútbol con colores de tu equipo, sin necesidad de usar un escudo oficial.

Un wallpaper gamer con una habitación retro, consola portátil y monitores RGB.

Una interpretación artística de una foto de vacaciones.

Un diseño sobrio con montañas, niebla y una paleta de colores que facilite leer la hora y las notificaciones.

Image Playground puede tomar una imagen de Fotos como referencia y transformarla en estilos como Retro Illustration o Animation, según la información disponible sobre las novedades de iOS 27. Eso permite renovar una foto que ya tienes sin usarla tal cual, algo especialmente útil si quieres conservar un recuerdo en la pantalla de bloqueo pero buscas una apariencia menos convencional.

Un consejo práctico es no saturar el centro superior de la composición. Ahí aparecen el reloj, la fecha y los widgets de la pantalla bloqueada. Si pides una imagen con un personaje, una nave, un animal o un objeto relevante, intenta situarlo hacia la parte baja o en uno de los laterales. Así el wallpaper se verá mejor en el uso diario y no perderá impacto cuando iOS coloque sus elementos encima.

Cómo aplicar y ajustar tu nuevo wallpaper en iPhone

Cuando Image Playground termine de generar el fondo y elijas una versión, iOS 27 te llevará a la vista de previsualización. En este punto puedes comprobar si el reloj se entiende bien, si el sujeto principal queda bien encuadrado y si el resultado combina con los iconos y widgets que usas habitualmente.

Después de tocar Añadir, el iPhone te permitirá aplicar ese diseño como una pareja de fondos para la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio. También puedes personalizar la pantalla de inicio por separado, una opción muy recomendable cuando el wallpaper generado tiene muchos detalles.

Si usas la misma imagen en ambos espacios, puedes activar un desenfoque en la pantalla de inicio para que los iconos destaquen mejor. Apple permite elegir un color para el fondo de inicio, emplear una foto diferente o aplicar el efecto de blur para mantener una apariencia más limpia.

Otra posibilidad interesante es vincular cada wallpaper a un modo de Concentración. De esta forma, puedes tener un fondo más llamativo para tu tiempo libre, uno profesional y discreto para trabajar, otro minimalista para dormir y uno enfocado en videojuegos o deporte durante el fin de semana. Al cambiar de modo de Concentración, el iPhone puede cambiar automáticamente el fondo asociado.

También puedes acceder a la galería desde la propia pantalla bloqueada. Mantén pulsado sobre ella después de desbloquear el iPhone con Face ID, deslízate entre tus fondos existentes y toca el botón + para crear uno nuevo. Desde ahí podrás editar diseños anteriores, enlazarlos con un modo de Concentración o eliminar los que ya no uses.

La llegada de Image Playground al selector de fondos hace que iOS 27 sea mucho más flexible para quienes quieren que su iPhone refleje su personalidad. Ya no se trata solo de cambiar una imagen, sino de crear un diseño con una estética propia, adaptado al tamaño de la pantalla y listo para usar en pocos pasos.

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