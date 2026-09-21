Comprar un iPhone en 2027 podría costarte más por culpa de la RAM y el almacenamiento

Si estabas esperando que el precio del iPhone baje o se mantenga igual el próximo año, la noticia no es buena. Reportes de la cadena de suministro indican que Apple aceptó pagar hasta un 40% más por los chips de memoria RAM y almacenamiento que usará en sus dispositivos a partir del primer trimestre de 2027. Esto no es una especulación menor, pues incluso con todo su poder de negociación, la compañía de Cupertino cedió ante las nuevas tarifas impuestas principalmente por Samsung.

Si pensabas en esperar para comprar, quizás lo más sensato sea hacerlo ahora antes de que los nuevos costos se trasladen al precio final.

El costo de la memoria se dispara y Apple ya no puede absorberlo todo

Los números detrás de este movimiento son contundentes. Según reportes de Digitimes y Semiconductor Insider, Apple pagará cerca de $2 dólares por gigabit de memoria DRAM y $0.33 dólares por gigabit de almacenamiento NAND, frente a los $1.50 y $0.26 dólares que pagaba en el tercer trimestre de 2026. En términos prácticos esto significa que un módulo de 12 GB de RAM pasará de costar alrededor de $18 dólares a $24 dólares, mientras que 256 GB de almacenamiento NAND subirán de unos $66 dólares a cerca de $85 dólares.

Este incremento del 30% al 40% en los componentes más críticos del iPhone no es algo que Apple pueda absorber indefinidamente. Si bien la compañía ha venido asumiendo parte de esta factura para mantener estables los precios al consumidor, esta política tiene un límite y todo indica que 2027 será el año en que la cuenta llegue. El almacenamiento y la memoria ya representan una porción mucho mayor del costo total de fabricación, pasando de alrededor del 10% hace un año a cerca del 34% en modelos recientes como el iPhone 18 Pro.

El precedente de la MacBook Neo y lo que nos espera

Este escenario no es nuevo para Apple ni para sus usuarios. Ya vimos algo similar con la MacBook Neo, ese modelo que llegó como una opción accesible con un precio inicial de $599 dólares y que, poco después de su lanzamiento, vio cómo su tarifa subía $100 dólares hasta los $699 dólares. Ese aumento fue una señal de que incluso los productos pensados para ser económicos están sujetos a las presiones del mercado de componentes.

El iPhone 17 base ya experimentó un salto de precio de $799 a $899 dólares este año, y ahora con los costos de memoria disparándose, los modelos de 2027 podrían seguir esa misma trayectoria alcista. La demanda impulsada por la inteligencia artificial está presionando toda la industria de semiconductores y Samsung, como principal proveedor, ha logrado imponer sus nuevas tarifas incluso a un comprador del calibre de Apple.

Qué significa esto para tu próxima compra

La realidad del mercado es que los precios de los componentes críticos están en una tendencia ascendente que no muestra señales de revertirse pronto. Si tu plan era esperar al próximo ciclo de lanzamientos para conseguir un mejor precio, los indicadores sugieren lo contrario. Los aumentos en la cadena de suministro inevitablemente se trasladan al consumidor final y Apple no será la excepción.

Para quienes buscan actualizar su dispositivo, la ventana de oportunidad podría estar cerrándose. Los modelos actuales, a pesar de sus recientes ajustes de precio, podrían representar una mejor relación costo-beneficio antes de que los incrementos de 2027 se hagan efectivos. La decisión final siempre dependerá de tus necesidades específicas, pero los datos del mercado apuntan en una dirección clara y es que esperar podría significar pagar más por esencialmente lo mismo.

La industria tecnológica vive un momento de transformación donde la inteligencia artificial y la demanda de mayor capacidad están redefiniendo los costos de producción. Apple, con su histórico de márgenes ajustados y control de precios, se encuentra ante un dilema que probablemente resolverá trasladando parte de esos costos adicionales a sus clientes. El mensaje para el consumidor es directo y es que en este contexto de alzas sostenidas, la compra oportuna puede ser más inteligente que la espera estratégica.

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