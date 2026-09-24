Texas tiene decenas de miles de registros electorales atrasados a días del plazo electoral

Las autoridades electorales de Texas enfrentan una carrera contra el reloj después de que un error del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) provocara que un número todavía desconocido de solicitudes de registro de votantes no fuera enviado a los condados para su procesamiento.

El problema salió a la luz apenas unas semanas antes de las elecciones de medio término de noviembre. Según Votebeat y The Texas Tribune, algunos de los registros que comenzaron a llegar a las oficinas electorales corresponden a trámites realizados desde octubre de 2025.

Chris McGinn, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Electorales de los Condados de Texas, explicó que las oficinas han recibido desde varios cientos de registros en algunos condados hasta decenas de miles en los más poblados. En el caso de Collin County, por ejemplo, los funcionarios estaban analizando más de 40,000 registros adicionales.

El DPS reconoció que existieron registros incompletos que no fueron transmitidos correctamente. La agencia informó que el problema del sistema ya fue solucionado y que trabajó con la Secretaría de Estado para identificar los expedientes afectados.

Qué deben saber los votantes de Texas

La situación ocurre justo antes de una fecha clave. La Secretaría de Estado de Texas establece que el último día para registrarse para las elecciones del 3 de noviembre de 2026 es el 5 de octubre, mientras que la votación anticipada comenzará el 19 de octubre.

Aunque todavía no se conoce cuántos votantes fueron afectados, funcionarios estatales indicaron que quienes hayan presentado correctamente su registro a través del DPS antes de la fecha límite podrán votar.

Alicia Pierce, portavoz de la Secretaría de Estado, explicó a Votebeat que, si un votante no aparece en el padrón, puede solicitar una boleta provisional y las autoridades verificarán el trámite realizado mediante el sistema del DPS.

McGinn, sin embargo, advirtió que el volumen de expedientes representa una carga adicional para las oficinas locales en uno de los momentos más ocupados del calendario electoral.

“Va a haber muchos condados que van a pagar muchas horas extra”, señaló durante un seminario con periodistas, según The Texas Tribune.

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