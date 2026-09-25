Clinton reconoce que, al igual que Trump, deseó prohibir la presencia de la prensa en la Casa Blanca

Aunque inicialmente el ex presidente Bill Clinton criticó la posición asumida por el mandatario Donald Trump de vetar a tres medios informativos, el demócrata después confesó haber pensado, en su momento, prohibir la presencia de la prensa en el recinto presidencial.

Hace unos días, a través de una publicación en la plataforma Truth Social, el republicano de 80 años dio a conocer que la cadena de televisión CNN, así como el canal MS Now y el sitio web Politico, quedaban vetados para cubrir las actividades del recinto presidencial.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir ni publicar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al presidente de Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América. Otros medios de comunicación que difunden noticias falsas seguirán a continuación”, escribió.

I am proud to announce that, effective immediately, I am banning Fake News CNN, MSNOW (who recently changed their name from MSNBC due to lack of viewership and credibility!), and Politico (The recipients of an illegal and ridiculous $8 Million Dollar subscription, an All Time? pic.twitter.com/RnRfJyZldn — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 18, 2026

En solidaridad con los medios informativos vetados, otras cadenas de televisión como ABC, CBS, Fox News y NBC, acordaron suspender la cobertura conjunta de los actos celebrados por Trump.

Entre las voces que se escucharon despotricando en contra del actual jefe de la nación figuró la de Bill Clinton, quien durante su participación en la cumbre de la Iniciativa Global Clinton 2026, aceptó que, pese a contemplar la idea de vetar a la prensa, optó por contener sus impulsos y dejarse guiar por la cordura en respeto a la legalidad establecida en la Constitución.

“Hoy tengo noticias para quienes trabajan en la Casa Blanca. Hubo muchas ocasiones en las que quise prohibir la presencia de la prensa en la Casa Blanca, pero me alegro de no haberlo hecho nunca, y por no haber podido. Estas personas no deberían hacerlo, la ley debe ser como es.

Para eso tenemos una constitución, porque ninguno de nosotros es inmune a enfadarse”, mencionó.

A punto de cumplirse una semana del veto implementado por Donald Trump, el juez Timothy Kelly emitió una orden de restricción temporal por 14 días y ordenó a la Casa Blanca revocar su prohibición a los tres medios informativos castigados.

“La ‘regla general’ es que ‘las personas deben recibir notificación y la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive’ de un interés protegido constitucionalmente”, escribió.

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