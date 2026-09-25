Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 25 septiembre de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 25 septiembre de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 25 de septiembre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Alguien podría hacer un comentario extraño, alzar la voz o provocar tu nerviosismo. En este momento, cuida tu energía y rodéate de vibras positivas. Si algo o alguien te afecta, no dudes en tomar distancia. Así podrás recuperar tu serenidad y dejar que tu alma fluya.
Tauro
04/20 – 05/20
No te estreses con temas económicos. Busca compañía comprensiva y amistades que vibren en tu misma frecuencia. Su inspiración y espíritu de servicio serán claves para que puedas reformular tus proyectos, renovarte y encontrar alternativas que confluyan positivamente en la esfera grupal.
Géminis
05/21 – 06/20
No permitas que la impaciencia o el deseo de cambios inmediatos te dominen. Recuerda que aquello que trasciende a nivel profesional requiere dedicación. Sigue el ejemplo de quienes te inspiran con su entrega constante y evita decisiones apresuradas. Preserva tu imagen en el trabajo.
Cáncer
06/21 – 07/20
El Universo conspira a tu favor y prepara grandes cosas para ti. Mantente predispuesto a fluir con un cauce que te brinde oportunidades de crecimiento, pues se acercan experiencias místicas. Si te sientes encerrado, busca viajar y explorar nuevos lugares, especialmente cercanos al mar.
Leo
07/21 – 08/21
Las crisis duelen y, a veces, parece que los amigos se alejan. Pero tranquilo: dentro de ti existe un caudal poderoso y también un alquimista. Sumérgete en tus profundidades; tienes el poder de atravesar cualquier tormenta y superarla, siempre que estés dispuesto a transformarte.
Virgo
08/22 – 09/22
Si solo buscas fama y reconocimiento rápido, arriesgas demasiado. Hoy recibe el amor de quienes son incondicionales contigo. Estarás rodeado de personas comprensivas que, en momentos de cambio o incertidumbre, serán tu refugio y una fuente constante de inspiración.
Libra
09/23 – 10/22
Quizás sientas el deseo de tomarte un respiro, pero cuidado con dejar asuntos pendientes. Este momento exige entrega a tus tareas e incluso devoción. Adoptar una actitud de aceptación evitará problemas mayores después. Tu mejor herramienta será el servicio y la dedicación.
Escorpio
10/23 – 11/22
En el ámbito romántico, lo mejor será fluir con creatividad y sensibilidad, ¡así que no te asustes frente al amor! Lo importante es no permitir que la ansiedad te controle sin darte cuenta. Deja que el corazón sea tu instrumento expresivo: cuando lo escuches, tocará una pieza romántica.
Sagitario
11/23 – 12/20
A veces hay personas que irrumpen en tu casa sin avisar, pero eso no significa que debas abrirles la puerta a todos los que llegan y alteran las corrientes de tu hogar. Si estás atravesando un asunto familiar, procura fomentar la empatía y la unión dentro de tu círculo afectivo.
Capricornio
12/21 – 01/19
Hoy será importante que no te dejes arrastrar por el ritmo automático de la rutina y dediques tiempo a tus relaciones. Cultivar una actitud comprensiva te permitirá comunicarte con mayor fluidez y conectar mejor con quienes te rodean. Escuchar también será una forma de acercarte.
Acuario
01/20 – 02/18
Si te dejas llevar por los juegos de azar, el entretenimiento o las actividades recreativas, podrías terminar perdiendo dinero y gastando más de la cuenta. No te precipites ni arriesgues tus recursos por un impulso momentáneo. Hoy será fundamental administrar con aceptación tus posibilidades.
Piscis
02/19 – 03/20
Puede que algún familiar se comporte de manera excéntrica, pero no te alarmes por sus rarezas o comentarios inoportunos. En estos momentos, será importante reservar un espacio para ti y recuperar la inspiración, sin dejarte distraer por los demás. Continúa avanzando hacia tus sueños.