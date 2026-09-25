Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 septiembre de 2026

Hoy será importante que no te dejes arrastrar por el ritmo automático de la rutina y dediques tiempo a tus relaciones. Cultivar una actitud comprensiva te permitirá comunicarte con mayor fluidez y conectar mejor con quienes te rodean. Escuchar también será una forma de acercarte.

Horóscopo de amor para Capricornio Rejuvenecido, te tomas un tiempo para pasarlo con tu pareja y demostrarle que tan románticos son tus sentimientos por ella. Si eres soltero, los demás notaran tu sonrisa, calidez y generosidad, te encuentran atractivo. Si existe una persona especial que quieras, déjale saber y responderá con afecto.

Horóscopo de dinero para Capricornio Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.