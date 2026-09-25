La Guardia Costera de EE.UU. decomisó más de 11 toneladas de cocaína en una semana

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó 11,456 kilogramos de cocaína y detuvo a 13 personas durante tres operaciones realizadas en un periodo de seis días en el Pacífico Oriental, al sur de Costa Rica y Panamá.

Los decomisos forman parte de la Operación Pacific Viper, un operativo de interdicción marítima contra el tráfico de drogas. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), las acciones fueron realizadas por el guardacostas USCGC Tampa entre el 11 y el 16 de septiembre.

La primera operación ocurrió el 11 de septiembre, al sur de Costa Rica. Una aeronave de patrullaje marítimo detectó una embarcación de alta velocidad, por lo que el Tampa desplegó una lancha de abordaje y un helicóptero para interceptarla.

Durante el abordaje fueron localizados aproximadamente 3,100 kilogramos de cocaína y fueron detenidos tres presuntos traficantes. La embarcación fue posteriormente hundida, según el reporte de las autoridades estadounidenses.

Cinco días después, el 15 de septiembre, la tripulación detectó dos embarcaciones sospechosas al sur de Panamá. Tras la intervención, las autoridades incautaron aproximadamente 6,827 kilogramos de cocaína y detuvieron a seis personas.

OVER 260,000 TOTAL POUNDS OF COCAINE SEIZED IN OPERATION PACIFIC VIPER.



Over the course of six days in the Eastern Pacific, the @USCG Cutter Tampa seized more than 25,000 pounds of cocaine in three interdictions, bringing the total amount of cocaine seized in Operation Pacific? pic.twitter.com/G29FcFZBQM — Homeland Security (@DHSgov) September 24, 2026

El 16 de septiembre, una nueva embarcación de alta velocidad fue interceptada también al sur de Panamá. En esta acción fueron detenidas cuatro personas y se decomisaron aproximadamente 1,568 kilogramos de cocaína.

En conjunto, los tres operativos sumaron 11,456 kilogramos de cocaína, equivalentes a más de 25,256 libras, de acuerdo con el balance oficial estadounidense.

Pacific Viper supera las 119 toneladas de drogas incautadas

Con estos decomisos, la Operación Pacific Viper superó las 260,000 libras de cocaína incautadas en el Pacífico Oriental. El DHS reportó un acumulado de aproximadamente 119,165 kilogramos, es decir, más de 119 toneladas.

Las autoridades estadounidenses señalaron que las interdicciones marítimas requieren coordinación entre distintas agencias.

La vigilancia aérea y marítima permite detectar las embarcaciones sospechosas, mientras que la Guardia Costera asume la intervención y detención cuando la operación entra en su fase de aplicación de la ley.

Los decomisos fueron realizados en rutas marítimas del Pacífico utilizadas para el traslado de drogas. El DHS presentó las acciones como parte de sus esfuerzos para combatir a organizaciones criminales transnacionales y el tráfico marítimo de estupefacientes.

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