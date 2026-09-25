Microsoft renueva Copilot para que trabaje contigo incluso cuando cierras el chat

Microsoft quiere que Copilot deje de ser una herramienta a la que se le hacen preguntas de vez en cuando y se convierta en un espacio desde el que se pueda avanzar en el trabajo. La nueva experiencia reúne Home, Code y Autopilot, tres capacidades pensadas para retomar tareas, crear soluciones y delegar procesos que necesitan continuidad. También amplía la conexión con las aplicaciones y los datos que muchas empresas ya usan a diario.

La idea es que Copilot se adapte mejor a lo que cada persona intenta hacer. Una consulta rápida no requiere el mismo tratamiento que preparar una propuesta comercial o dar seguimiento a un proyecto durante varios días. Microsoft plantea una experiencia capaz de responder en el momento, trabajar sobre archivos compartidos y asumir encargos más largos, siempre dentro de los permisos y controles de la organización.

Qué cambia en Microsoft Copilot con Home y las nuevas funciones de Office

Home será el nuevo punto de partida de la aplicación de Copilot. Allí convivirán Chat, para preguntas y tareas inmediatas, y Cowork, para trabajos que el usuario puede encargar y revisar cuando estén listos. La pantalla también mostrará actividad reciente, sugerencias y formas de continuar lo que quedó pendiente. Si una persona viene de una reunión y necesita ponerse al día antes de redactar un documento, podrá empezar por recuperar el contexto en lugar de reconstruirlo desde cero.

La diferencia entre Chat y Cowork está en el alcance de la tarea. Chat sirve para consultar información, preparar un primer borrador o resolver una duda sobre la marcha. Con Cowork, el usuario define un objetivo más amplio, como elaborar una respuesta a una solicitud de propuestas o preparar materiales para el lanzamiento de un producto, y Copilot trabaja hasta entregar un resultado que se puede revisar e iterar. Microsoft adelanta que, próximamente, bastará con describir lo que se necesita para que Copilot dirija el trabajo a Chat, Cowork o Code según corresponda. Esa selección automática todavía no se presenta como una función disponible de forma general.

Una de las integraciones más importantes es Office dentro de Copilot. Desde Home se podrá pedir un documento de Word, un presupuesto en Excel o una presentación de PowerPoint y obtener un archivo real y editable, no solo texto para copiar y pegar. También será posible retomar archivos en los que ya trabaja el equipo, ajustarlos junto a la conversación con Copilot y ver los cambios de otros colaboradores mientras se producen.

Microsoft añade mejoras dentro de las propias aplicaciones. PowerPoint podrá mantener las presentaciones alineadas con la identidad visual de una marca y aplicar plantillas personalizadas. En Excel, Copilot mostrará qué cambió y por qué cuando se edite una hoja, además de recomendar gráficos para representar los datos. Las llamadas Skills llevarán conocimientos y flujos de trabajo especializados a aplicaciones como Excel y Word, con ejemplos orientados a tareas financieras y legales.

Cómo funciona Code para crear aplicaciones con Copilot sin programar

Con Code, Microsoft busca que crear una herramienta de trabajo no dependa necesariamente de saber programar. El usuario describe en lenguaje natural lo que necesita y Copilot elige cómo construirlo. Puede tratarse de un panel para explorar datos, un sistema de seguimiento, una automatización o una aplicación interna que el equipo pueda compartir. Así, junto a documentos, hojas de cálculo y presentaciones, Copilot incorpora pequeñas soluciones hechas para resolver necesidades concretas.

La función utiliza la misma tecnología subyacente que GitHub Copilot, según Microsoft, y ejecuta el código en un entorno aislado. La empresa también presentó Copilot Managed Runtime, una infraestructura para alojar estas soluciones dentro del entorno Microsoft 365 de una compañía. Su propósito es permitir que una aplicación se conecte con datos actualizados y llegue a los compañeros de trabajo sin dejar de estar bajo la administración del área de TI. Managed Runtime se encuentra en versión preliminar y también dará soporte a aplicaciones creadas con Cowork y Copilot Studio.

Qué es Autopilot y cómo se integrará Copilot en Teams y Outlook

Autopilot es el agente persistente de esta nueva etapa. El usuario le asigna un nombre, una función, un objetivo y unos límites. A partir de ahí, puede seguir canales, revisar conversaciones, encargarse de tareas recurrentes y retomar un proyecto días después, sin esperar una nueva instrucción para cada paso. Microsoft pone como ejemplo la gestión de una revisión de proveedores, desde la planificación hasta la preparación de reuniones y el seguimiento de las personas involucradas.

El agente funciona en la nube y dispone de identidad, memoria, equipo y espacio de trabajo propios dentro del entorno de la organización. Aparecerá en Teams, Outlook, chats, canales y documentos para que las personas puedan mencionarlo como a un compañero. Microsoft señala que su funcionamiento estará sujeto a permisos, auditoría y controles de gobierno. Autopilot no está disponible para todo el mundo. Su vista previa privada se ampliará a finales de septiembre.

También llegarán funciones más proactivas a Home. La experiencia llamada Today reunirá señales del correo, el calendario, las reuniones, las tareas y las conversaciones de Teams para mostrar qué requiere atención. Microsoft afirma que podrá dejar preparado un borrador, proponer un cambio de horario o facilitar un seguimiento pendiente para que el usuario lo revise. Today entrará en vista previa privada en octubre y más adelante llegará a Outlook y Teams. Por su parte, la posibilidad de invocar a @Copilot en Teams con el contexto y los permisos compartidos del grupo tendrá una vista previa privada a finales de septiembre.

Estos cambios tienen además una dimensión práctica para las empresas que calculan cuánto gastar en IA. Microsoft distingue entre las funciones cotidianas incluidas en una licencia por usuario y los trabajos de agentes de mayor duración, como Cowork, Code y Autopilot, que utilizan facturación basada en el uso. La compañía incorporará controles para administrar el gasto y permitirá consultar créditos, saldo e historial de uso en Copilot. Home comenzará a desplegarse mediante el programa Frontier en las próximas semanas, mientras que Code llegará inicialmente a Frontier y tendrá una vista previa para suscriptores de Microsoft 365 Premium y Pro más adelante este año. Conviene revisar la disponibilidad y el modelo de cobro antes de planear su adopción.

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