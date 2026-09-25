MTV VMAs 2026: fecha, horario y todo lo que debes saber sobre la gala.

La gala de los MTV VMAs 2026 está a la vuelta de la esquina y la expectativa crece ante el desfile de estrellas y las sorpresas que la producción tiene preparadas para la ceremonia del domingo 27 de septiembre.

Este año, será el Peacock Theatre de Los Ángeles el que reciba a las decenas de personalidades que se disputan la estatuilla dentro de las más de 20 categorías que conforman esta edición.

Por su parte, la cantante Madonna lidera la lista de nominaciones con menciones en categorías técnicas y principales, incluyendo: Video del Año, Artista del Año, Canción del Año, Mejor Colaboración y Mejor Dance, por mencionar algunas.

Asimismo, se compiten celebridades como: Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Blackpink, KATSEYE y Burna Boy. Sin embargo, el talento latino también estará presente a través de representantes en las categorías Mejor Latin y Mejor Grupo.

Para la primera terna se disputarán la estatuilla Bad Bunny, Karol G, Shakira, Rosalía, Anitta, Ryan Castro, Kapo, GANGSTA, Burna Boy y Fuerza Regida. Este último también compite en la categoría a “Mejor Grupo”.

¿A qué hora y dónde ver la ceremonia de los MTV VMAs 2026?

El público interesado en no perderse la transmisión podrá sintonizarla a través del canal MTV y en cadena abierta por CBS. También estará disponible desde la plataforma Paramount+ Premium.

La gala principal se emitirá el domingo 27 de septiembre de 2026 a partir de las 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT, mientras que la transmisión especial de la alfombra comenzará una hora antes por los mismos canales.

También podrás seguir actualizaciones de la ceremonia en tiempo real y obtener contenido detrás de escena mediante las cuentas oficiales de MTV en plataformas como Instagram, X y TikTok.

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