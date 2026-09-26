Arrestan en Florida a exentrenador deportivo acusado de abusar de varios atletas en Carolina del Norte

El exdirector de medicina deportiva de la Universidad Estatal de Carolina del Norte enfrenta cargos penales por delitos graves y menores tras ser acusado de abusar sexualmente de exatletas masculinos del equipo Wolfpack bajo el pretexto de tratamiento médico. Estos hechos ya habían derivado en demandas civiles presentadas por más de 30 atletas a lo largo de los años.

Las autoridades de Florida arrestaron a Robert M. Murphy Jr., quien el jueves permanecía detenido en la cárcel del condado de Marion por órdenes de arresto emitidas por Carolina del Norte.

Esto ocurrió después de que un gran jurado del condado de Wake acusara formalmente a Murphy el 14 de septiembre de nueve delitos graves de contacto sexual bajo el pretexto de tratamiento médico y 23 delitos menores de agresión sexual.

En un comunicado, el fiscal de distrito del condado de Wake, Lorrin Freeman, declaró que los cargos estaban vinculados a 14 víctimas que fueron entrevistadas por agentes del orden público durante una investigación que duró varios años.

“Este es un paso importante en un proceso más largo, comprometido con la búsqueda de justicia para estas víctimas”, afirmó Freeman. “Elogiamos el arduo trabajo de las fuerzas del orden y la valentía de las víctimas que nos han traído hasta aquí”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Marion publicó los 32 cargos, pero no detalles adicionales en su base de datos en línea tras su arresto, que fue reportado inicialmente por ESPN. Según la oficina del sheriff, los cargos incluyen agresión sexual y contacto sexual grave.

El caso se originó con una demanda civil federal presentada hace cuatro años por un solo atleta. Dicha demanda alegaba años de mala conducta por parte de Murphy, como tocamientos inapropiados de los genitales durante masajes y observación intrusiva durante la recolección de muestras de orina en pruebas antidopaje.

El caso finalmente llegó a la corte estatal en 2025 con 14 exatletas de los Wolfpack, cifra que aumentó a 31 a finales de enero. Un juez desestimó la demanda en junio, citando razones procesales, mientras que los abogados de los jugadores han apelado.

Según las acusaciones, los 32 cargos, distribuidos entre 14 víctimas, abarcan denuncias ocurridas entre octubre de 2016 y otoño de 2021. Murphy enfrenta hasta seis cargos, dos de ellos delitos graves, relacionados con una sola denunciante, así como un total de cuatro cargos, dos de ellos delitos graves, relacionados con otra.

Las presuntas víctimas afirman que la exdirectora atlética Debbie Yow y otros funcionarios de la universidad estaban al tanto de las preocupaciones sobre la conducta de Murphy, pero que la universidad no investigó su comportamiento ni le impidió trabajar con atletas masculinos, según informó CBS Sports.

De acuerdo con la demanda, atletas de toda la universidad conocían las acciones de Murphy y algunos rechazaron su tratamiento.

Todos los atletas, excepto dos, fueron demandantes anónimos para proteger su identidad, mientras que dos exjugadores de futbol masculino fueron identificados.

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