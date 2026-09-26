Google Maps en Android Auto ahora te avisa si hay un semáforo en tu próximo giro

Vas siguiendo una ruta por una zona que no conoces y Google Maps te indica que gires en la siguiente calle. Antes de llegar, ahora también puede mostrarte si en esa intersección hay un semáforo o una señal de alto. Es una mejora pequeña en apariencia, pero bastante útil cuando necesitas entender de un vistazo qué encontrarás al avanzar.

La novedad está llegando a Google Maps en Android Auto. La información aparece en una etiqueta flotante, similar a un pop-up, junto al nombre de la calle de tu próximo giro. Así, el aviso queda vinculado a la maniobra que estás por hacer en lugar de permanecer como un símbolo más dentro del mapa.

Hay, eso sí, una diferencia importante para evitar confusiones. Google Maps no muestra con antelación si la luz del semáforo estará en rojo, amarillo o verde cuando llegues. Lo que indica esta actualización es la presencia de un semáforo en la próxima intersección de la ruta, o de una señal de alto cuando corresponda.

Cómo aparecen los semáforos y señales de alto en Android Auto

Google Maps ya mostraba semáforos y señales de alto sobre el mapa. El cambio consiste en darles un lugar más visible durante la navegación. Cuando te aproximas a un giro, la etiqueta que señala la siguiente calle puede incorporar un indicador visual del semáforo o de la señal de alto que encontrarás allí.

Imagina que circulas por una avenida y Maps te pide girar a la derecha en una calle que nunca has tomado. Con esta vista, puedes saber antes de llegar que el giro se encuentra en una intersección con semáforo. En otra ruta, el aviso podría señalar una señal de alto. Esa referencia adicional ayuda a reconocer el punto donde debes maniobrar, especialmente si hay varias calles cercanas y resulta fácil confundir una entrada con la siguiente.

La mejora tiene sentido en la pantalla del automóvil. Mientras conduces, no conviene buscar detalles pequeños repartidos por el mapa. Un indicador situado junto al próximo giro reúne dos datos relacionados en el mismo lugar. Ves el nombre de la calle y, a su lado, una pista sobre la intersección a la que te diriges.

Aun así, el aviso no sustituye lo que ocurre fuera del vehículo. La luz de un semáforo puede cambiar antes de que llegues, y la señalización real de la vía es la que debes observar y obedecer. La utilidad de Maps está en ofrecer contexto previo sobre la ruta, no en anticipar el estado de la luz ni en tomar decisiones de conducción por ti.

Qué cambia en Google Maps durante la navegación

Hasta ahora, quien quisiera identificar un semáforo o una señal de alto en Maps podía encontrarlos como elementos fijos del mapa. En una pantalla con calles, nombres, trazado de ruta y otras indicaciones, era fácil que pasaran desapercibidos. La nueva presentación los relaciona directamente con el siguiente giro, que suele ser la información más relevante en ese momento.

Este ajuste puede venirte bien al conducir por un barrio desconocido o al acercarte a una intersección que no se distingue fácilmente desde lejos. Saber que el próximo giro coincide con un semáforo te da otra referencia para ubicar la calle correcta. Del mismo modo, ver una señal de alto en la indicación puede ayudarte a identificar el cruce que buscas, siempre prestando atención a la carretera.

Conviene precisar también qué significa aquí la palabra pop-up. No se trata de una ventana que ocupe toda la pantalla ni de una alerta que te informe cuánto falta para que cambie la luz. Es una indicación visual integrada en la etiqueta flotante del próximo giro. El objetivo es que puedas reconocerla con un vistazo breve, sin tener que examinar cada icono del mapa.

La función tampoco modifica por sí misma el recorrido que Maps ha calculado. Su aportación está en cómo presenta la información disponible sobre la intersección. Esa distinción importa porque la actualización no promete evitar todos los altos de un trayecto ni encontrar calles con más luces verdes. Te ayuda a saber qué tipo de señalización hay en el punto hacia el que te dirige la navegación.

Cuándo llegará esta mejora de Google Maps a tu coche

La función comenzó a ser vista durante la última semana, lo que apunta a que se encuentra en fase de pruebas. Eso significa que dos personas podrían verla en momentos distintos, incluso si tienen la aplicación actualizada.

Si todavía no aparece en tu coche, eso no indica necesariamente que haya un problema con Android Auto. Tampoco hay, según la información publicada, un ajuste específico que garantice activar la nueva etiqueta de inmediato. Lo más útil es reconocer qué debes buscar cuando llegue. Durante una ruta, fíjate en la indicación flotante que muestra la calle de tu próximo giro. Allí podría aparecer el símbolo del semáforo o de la señal de alto correspondiente a esa intersección.

Google Maps lleva años mostrando estas señales en el mapa, pero este cambio las coloca donde pueden resultar más fáciles de interpretar mientras sigues instrucciones. No sabrás si el semáforo estará rojo o verde al llegar. Sí tendrás una pista adicional sobre qué te espera en el próximo cruce, presentada justo al lado del giro que vas a realizar.

Sigue leyendo:

• Google Maps te permite conocer dónde están tus contactos en todo momento

• Google Maps: sigue estos pasos para un mejor funcionamiento de la aplicación

• Google Maps cambia para siempre con Gemini y el modo inmersivo