Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 septiembre de 2026

El escenario astral te brindará sensibilidad y la posibilidad de estudiar algo relacionado con la sanación y las ciencias del espíritu. Gracias a esta influencia, aprenderás a expresar tus ideas de manera compasiva. Tendrás un contacto casi mágico con alguien que sientes como un hermano.

Horóscopo de amor para Capricornio Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Capricornio Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.