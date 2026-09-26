Ivar Sisniega corre más peligro en su puesto en la FMF que el tradicional pavo de diciembre

Al parecer, el actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega, no cortará el pavo en Navidad ostentando su actual cargo, pues en los pasillos del organismo en Toluca se escucha que en la semana siguiente no verá la luz.

Las aguas andan tan bravas en el nido de Toluca que los rumores de pasillo huelen a cambios drásticos, aunque en este negocio nada es seguro hasta que los hombres del dinero firmen el cheque, pues no es la primera vez que pisan la reversa a la última hora y dejan a todos chiflando en la loma.

#DesdeElVestidor | ¡SE VISLUMBRAN CAMBIOS EN LA FMF!



“El cambio generacional en los puestos clave está sobre la mesa y el nombre de Enrique Nieto ha sido palomeado por algunos dueños para ser el nuevo presidente, sustituyendo a Ivar Sisniega”



La videocolumna de Paco Arredondo? pic.twitter.com/LPcZ8chlfC — MedioTiempo (@mediotiempo) September 19, 2026

De acuerdo a reportes periodísticos, se asegura que Sisniega ya no entra en planes dentro del nuevo organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol que estará a cargo de Mikel Arriola. Cuentan que Sisniega tuvo desencuentros muy fuertes con el comisionado y la relación quedó tan rota que ya ni el saludo se dirigen en los pasillos.

Fue evidente que Sisniega ya no forma parte del Club de Tobi, como se le conoce al alto mando de este organismo, pues estuvo ausente en la presentación oficial de Rafael Márquez hace quince días. Mientras el directivo andaba de vacaciones, su supuesto relevo ya se paseaba muy cerca del cuerpo técnico de la selección mexicana que este sábado debutará contra Colombia.

Los reportes de los medios aseguran que los dueños de clubes de la Liga MX se encuentran analizando un cambio en el alto mando de la Federación Mexicana de Fútbol. En este sentido, se analizan candidatos de manera urgente, pero el elegido por los de pantalón largo ya trabaja dentro de la estructura de la selección azteca.

Palabras más o palabras menos, se asegura que Enrique Nieto ya trabaja como vicepresidente de la Federación Mexicana de Fútbol y de las Selecciones Nacionales, por lo que no sería raro que de pronto el cargo de Duilio Davino esté en riesgo, pues para Mikel Arriola, el tal Enrique Nieto parece ser una lumbrera cuata.

El nuevo operador desde la sombra

La mayoría de los dueños de primera división quieren cambios en la Federación Mexicana de Fútbol y hoy la continuidad de Ivar Sisniega pende de un hilito muy delgado. Supuestamente, en la próxima asamblea se va a votar si el directivo sigue o no al frente del timón, aunque los enterados adelantan que hoy el puesto de presidente es meramente un adorno por puro honor.

Le han quitado la gestión real de las selecciones nacionales para dársela a Nieto, un abogado y licenciado en negocios internacionales que no es ningún aparecido porque lleva picando piedra unos quince años en el nido de Toluca.

??? #EXCLUSIVA de ?? @ruubenrod:



Enrique Nieto Junco ya es Vicepresidente de FMF y Selecciones Nacionales, ante la inminente salida de Ivar Sisniega como Presidente. pic.twitter.com/S6LX7ItmkC — FOX (@somos_FOX) September 26, 2026

El hombre comenzó su aventura en la FIFA y fue escalando en la FMF desde el área de operaciones comerciales hasta la dirección general adjunta.

Cuentan las malas lenguas que Nieto es uña y carne con Rafael Márquez, a quien ya acompaña de cerca en las concentraciones del Tricolor para armar el nuevo plan de contingencia. La jugada de los hombres de pantalón largo es redonda porque prefirieron inventarse esta nueva vicepresidencia a su medida para quitarle todo el control deportivo a Sisniega y dejarlo simplemente cobrando por ir a calentar la silla.

Sin embargo, en este balompié de estufa nada está escrito en piedra porque un dueño poderoso puede alzar la mano en la junta y mandar todo el proyecto al traste. Al final del día, Mikel Arriola y sus asesores siguen siendo empleados, y si a los verdaderos patrones les da el berrinche por defender a sus muchachos, los planes de escritorio se caen en un segundo.

El legado de Sisniega

Cabe destacar que Sisniega llegó a la FMF como consultor del entonces presidente de la Federación, Juan Carlos Rodríguez, en mayo del 2023. Meses después asumió la presidencia oficial del organismo y la misma Femexfut presumió al también político a través de un comunicado lleno de bombo y platillo.

??? Enrique Nieto, Secretario General Adjunto de la FMF, también de visita en Coapa.



Distintas versiones señala que él podría ser el sucesor de Ivar Sisniega como Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.



?: @chato_jc pic.twitter.com/phErp25pUU — FOX (@somos_FOX) September 15, 2026

En aquel texto presumieron que Ivar cuenta con una impecable trayectoria en el mundo del deporte, tanto en la pista como en el escritorio. Como atleta, destacan sus participaciones en tres Juegos Olímpicos como pentatleta, mientras que en la parte directiva ha ocupado cargos importantes en el Club Guadalajara y la CONADE.

Hoy todo ese currículum de oro parece no valer ni un centavo ante los ojos de los verdaderos dueños del balón en México. El deporte de las patadas no tiene memoria y el sillón presidencial de Toluca ya busca a un nuevo inquilino que sepa complacer los caprichos de la alta alcurnia futbolera.

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