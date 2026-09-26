Stephen Curry renueva con Golden State Warriors por dos años

Stephen Curry continuará ligado a los Golden State Warriors hasta el final de la temporada 2028-29 después de alcanzar un acuerdo para extender su contrato por dos temporadas y $116 millones, según informó AP.

El nuevo vínculo prolongará una carrera que comenzó en 2009 con la franquicia de Golden State y que ya incluye cuatro campeonatos de la NBA. Curry, de 38 años, mantiene así su compromiso de terminar su trayectoria profesional con los Warriors, una posibilidad que había expresado durante los últimos años.

El acuerdo supone también una reducción respecto al máximo que el base podía recibir. Curry tenía la posibilidad de acceder a un contrato de hasta $136 millones, pero finalmente aceptó $116 millones por las dos campañas adicionales.

Golden State todavía no había anunciado oficialmente los términos del contrato cuando se conoció el acuerdo.

BREAKING: Golden State’s Stephen Curry has agreed on a two-year, $116 million contract extension with the franchise, with a player option in 2028-29, sources tell ESPN. pic.twitter.com/KSdyNDCsRx — Shams Charania (@ShamsCharania) September 26, 2026

El nuevo contrato comenzará después de la extensión de $62.6 millones que Curry firmó en agosto de 2024 para la temporada 2026-27. Si completa las dos temporadas adicionales, llegará hasta 2028-29, que sería su vigésima campaña en la NBA.

Una carrera que puede alcanzar las dos décadas en Golden State

Jugar una temporada número 20 con los Warriors colocaría a Curry dentro de un grupo reducido en la historia de la NBA. Solo Dirk Nowitzki con los Dallas Mavericks, Kobe Bryant con Los Angeles Lakers y Udonis Haslem con Miami Heat han disputado al menos 20 temporadas con una misma franquicia.

La continuidad del base llega después de una temporada en la que su producción se mantuvo alta, aunque su participación estuvo limitada por una lesión. Curry promedió 26.6 puntos, 4.7 asistencias, 3.6 rebotes y 1.1 robos en 30.9 minutos por partido, pero solo pudo disputar 43 encuentros.

A true legend of the Bay, here to stay.



The Golden State Warriors have signed four-time NBA champion and two-time NBA Most Valuable Player Stephen Curry to a contract extension. pic.twitter.com/hhjygBvN0Q — Golden State Warriors (@warriors) September 26, 2026

Una molestia persistente en la rodilla derecha lo mantuvo fuera durante más de dos meses. Su intención inicial era regresar después del Juego de Estrellas, pero finalmente volvió a las canchas a comienzos de abril.

El nuevo acuerdo fue recibido públicamente por Mike Dunleavy, gerente general de Golden State, quien había expresado el mes pasado su optimismo respecto a una renovación con el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA y líder histórico de la liga en triples.

“Estamos increíblemente emocionados de llegar a un acuerdo con Stephen y extender su histórica carrera con los Warriors. Nunca ha habido un mejor rostro para una franquicia en la historia del deporte profesional, tanto dentro como fuera de la cancha, que Stephen Curry con los Warriors. Él encarna todo lo que esta organización busca representar a través de su juego legendario en la cancha, su liderazgo y sacrificio únicos y su impacto incomparable en la comunidad”, afirmó Dunleavy.

El ejecutivo también destacó la posibilidad de que los aficionados continúen viendo a Curry con la camiseta de Golden State durante los próximos años.

“Nos sentimos increíblemente afortunados de haber disfrutado durante 17 años del arte de Stephen y estamos encantados de que nuestros aficionados sigan teniendo la oportunidad de verlo jugar y escribir capítulos adicionales de su ilustre historia”, añadió Dunleavy.

Curry ha conseguido cuatro campeonatos con los Warriors, el más reciente en 2022. Su nuevo contrato extiende una relación entre jugador y franquicia que podría alcanzar las dos décadas y que continuará, al menos hasta la temporada 2028-29, con el histórico base todavía como parte del proyecto de Golden State.

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