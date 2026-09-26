Gregg Popovich contrajo matrimonio con la exesposa de su antiguo asistente, Mike Budenholzer

La historia de Gregg Popovich con los San Antonio Spurs estuvo marcada durante décadas por entrenadores que pasaron por su cuerpo técnico y posteriormente construyeron sus propias carreras en la NBA. Entre ellos estuvo Mike Budenholzer, quien trabajó durante 17 temporadas como asistente del histórico entrenador y terminó conquistando un campeonato como entrenador en jefe. Ahora, la conexión entre ambos tiene un nuevo capítulo: Popovich se casó con Mary Barth Budenholzer, exesposa de su antiguo colaborador.

El matrimonio se celebró el 16 de septiembre en el condado de Bexar, Texas, según confirmó la oficina del secretario del condado. Popovich tiene 77 años, mientras que Mary Barth Budenholzer tiene 61 y es originaria de Corpus Christi.

Mary estuvo casada anteriormente con Mike Budenholzer. La pareja tuvo cuatro hijos y se divorció en 2016.

La relación entre Popovich y Mary ya había sido observada en partidos de los Spurs durante la temporada anterior. Ninguno de los dos había explicado públicamente cuándo comenzó su relación y los Spurs tampoco hicieron comentarios sobre el matrimonio, según TMZ.

Una relación que nació dentro de casi tres décadas de los Spurs

Mucho antes de este vínculo familiar, Popovich y Budenholzer compartieron buena parte de la etapa más exitosa de San Antonio. Budenholzer llegó a la organización en 1994 como coordinador de video y, después de dos temporadas, pasó al cuerpo técnico.

Durante 17 años fue uno de los asistentes de Popovich. En ese periodo, los Spurs registraron 908 victorias y 438 derrotas en temporada regular y conquistaron cuatro campeonatos de la NBA: 1999, 2003, 2005 y 2007.

La valoración de Popovich sobre su entonces asistente también quedó documentada. Cuando Budenholzer dejó San Antonio en 2013 para convertirse en entrenador de los Atlanta Hawks, Popovich señaló que su colaborador había llegado a desempeñar un papel equivalente al de un “más co-entrenador que asistente”, debido a sus conocimientos, capacidad para enseñar y relación con los jugadores.

Budenholzer continuó su carrera como entrenador principal en Atlanta, Milwaukee y Phoenix. Con los Bucks consiguió en 2021 el único campeonato de su trayectoria como entrenador en jefe hasta ese momento. También fue contratado por los Suns en 2024, después de haber acumulado cuatro títulos como asistente de Popovich.

Cuando Budenholzer abandonó San Antonio, Popovich todavía tenía por delante otro campeonato. Los Spurs ganaron el título de 2014, un año después de la salida de quien había sido uno de sus asistentes durante casi dos décadas.

La trayectoria de Popovich en la franquicia comenzó incluso antes. Se incorporó a San Antonio como asistente en 1988 y, tras su paso por los Golden State Warriors, regresó en 1994 como gerente general y vicepresidente de operaciones de baloncesto. En diciembre de 1996 asumió como entrenador, mientras Budenholzer avanzaba dentro del cuerpo técnico.

Popovich terminó su etapa en el banquillo de los Spurs en 2025 después de 29 temporadas. Durante su carrera acumuló 1.390 victorias en temporada regular, 170 en playoffs y cinco campeonatos, además de tres premios al Entrenador del Año.

Su salida estuvo relacionada con un episodio de salud ocurrido el 2 de noviembre de 2024, cuando sufrió un derrame cerebral antes de un partido en el Frost Bank Center. Mitch Johnson asumió inicialmente como entrenador interino y posteriormente fue confirmado como técnico permanente. Popovich pasó a desempeñarse como presidente de operaciones de baloncesto.

El segundo matrimonio de Popovich

El matrimonio con Mary es el segundo de Popovich. Anteriormente estuvo casado durante aproximadamente cuatro décadas con Erin Popovich, quien murió en abril de 2018 a los 67 años.

Gregg y Erin tuvieron dos hijos y dos nietos. Tras su fallecimiento, R.C. Buford, entonces gerente general de los Spurs, la recordó como una mujer “fuerte, maravillosa, amable e inteligente”, además de destacar el amor, apoyo y humor que ofrecía a quienes la rodeaban.

La boda del 16 de septiembre representa, por tanto, el primer matrimonio de Popovich desde la muerte de Erin, ocho años atrás.

Popovich fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith en 2023. Su trayectoria como entrenador también está vinculada con figuras como Budenholzer, Steve Kerr, Mike Brown, Monty Williams y Becky Hammon, quienes forman parte de su amplia escuela de entrenadores.

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