Una maestra suplente de Missouri pierde su trabajo por tener una cuenta de OnlyFans

Una maestra suplente de Missouri afirmó haber perdido su trabajo por tener una cuenta de OnlyFans para ganar dinero extra, ya que la docencia por sí sola no le alcanzaba para cubrir sus gastos.

Sheena Sittner había estado creando contenido para adultos en OnlyFans durante los últimos dos años, además de su trabajo como maestra suplente, pero su actividad paralela finalmente fue descubierta, probablemente por alguien que “investigó a fondo”, según declaró a KTVI.

“Si a los maestros se les pagara mejor, las mujeres no tendrían que recurrir a la creación de contenido en línea”, afirmó Sittner. “El sexo vende”.

Si bien esta madre del condado de St. Louis siempre supo que publicar en la plataforma para adultos ponía en riesgo su trabajo como maestra, nunca esperó las consecuencias.

Según el medio citado, Sittner recibió un correo electrónico de Kelly Education, la empresa que la contrató, en el que supuestamente le advirtió que estaba suspendida, pendiente de despido, y que debía “abstenerse de contactar a cualquier escuela o distrito”.

A substitute teacher says she lost her job after school officials learned about her OnlyFans content pic.twitter.com/lq9342knVJ — FOX2now (@FOX2now) September 25, 2026

“Es como si de repente hubiera hecho algo tan malo y pecaminoso que ni siquiera me permiten ser voluntaria en su escuela”, dijo Sittner, refiriéndose a la escuela de su propio hijo.

“Puedo encontrar otro trabajo. Puedo soportar las críticas y el rechazo, pero cuando afecta a mi hijo o a mis hijos, ahí es donde pongo el límite”, dijo.

Sin embargo, Sittner afirmó que su trabajo en línea nunca interfiere con su rol de madre.

“Mi vida personal es completamente independiente de mi vida profesional. Siempre las he mantenido separadas”, dijo.

Aunque Sittner sabía que su contenido para adultos eventualmente sería descubierto “porque todo lo que publicas en internet, se queda ahí para siempre”, nunca se imaginó que la “excluirían por completo de la escuela de mi hijo”.

“Es curioso porque tengo esta cuenta, esta cuenta de OnlyFans, desde hace más de dos años”, dijo.

“Quienquiera que lo haya encontrado realizó una investigación exhaustiva, porque dos años después, ahora se está descubriendo”.

Un portavoz del distrito escolar de Sittner confirmó que debería ser tratada como cualquier otro padre con la posibilidad de ser voluntaria y participar, ya que había superado una verificación de antecedentes y completado la capacitación obligatoria sobre seguridad en línea, según informó KTVI.

La empresa contratista de Sittner, Kelly Education, aclaró a The New York Post que se toman “en serio todas las preocupaciones planteadas sobre nuestros educadores sustitutos” y que la advertencia de abstenerse de contactar a la escuela solo se aplica a su función profesional como maestra sustituta.

“Durante las investigaciones en curso, retiramos a nuestros educadores sustitutos de sus asignaciones actuales y futuras mientras se revisa el asunto. Para proteger la integridad de la revisión, les pedimos a nuestros educadores que se comuniquen a través de Kelly Education en lugar de la escuela durante ese tiempo”, decía el comunicado.

“Esto no limita, ni puede limitar, el derecho de nadie como padre. Nada en nuestra solicitud restringe su participación en la educación de su hijo”, afirmó la empresa.

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