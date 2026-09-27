LAFC anunció la desvinculación de Marc dos Santos como entrenador

La derrota ante FC Dallas terminó por acelerar una decisión que LAFC tomó a seis partidos del cierre de la temporada regular. El club anunció este domingo la salida de Marc Dos Santos como entrenador, después de que el equipo perdiera 1-0 el sábado y extendiera una racha de resultados que había complicado su desempeño durante las últimas semanas.

LAFC ocupa actualmente el sexto lugar de la Conferencia Oeste con 11 victorias, ocho empates y nueve derrotas. El conjunto angelino ha marcado 43 goles y recibido 30, pero no consigue ganar en sus últimos tres partidos y apenas obtuvo un triunfo en sus nueve encuentros posteriores a la Leagues Cup.

John Thorrington, presidente de operaciones futbolísticas del club, destacó el trabajo que Dos Santos realizó durante sus diferentes etapas dentro de la organización.

“Marc le ha dado mucho a este club a lo largo de los años, y estamos agradecidos por su compromiso, su dedicación y sus aportes a LAFC”, dijo Thorrington en un comunicado. “Les deseamos a Marc y a su familia lo mejor en esta nueva etapa”.

El equipo informó que próximamente dará a conocer el plan para su dirección técnica interina, mientras comienza la búsqueda del entrenador que asumirá el cargo de manera permanente.

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La salida se produce pese a que LAFC todavía se encuentra en zona de clasificación a los playoffs. Dos Santos había asumido el puesto el 5 de diciembre de 2025 y se convirtió en el tercer técnico en la historia de la franquicia.

Una temporada marcada por lesiones, calendario y torneos internacionales

El entrenador nacido en Montreal había formado parte del cuerpo técnico de LAFC desde antes de asumir como principal responsable. Entre 2022 y 2025 fue asistente de Steve Cherundolo y participó en la obtención de la MLS Cup 2022, el Supporters’ Shield 2022 y la U.S. Open Cup 2024.

Su primer año como entrenador principal estuvo condicionado por la dificultad para convertir el planteamiento ofensivo en resultados regulares. LAFC apostó por transiciones rápidas y por la capacidad de Son Heung-min y Denis Bouanga para finalizar las jugadas, pero el equipo no logró mantener una producción constante en la liga.

Dos Santos también señaló las ausencias como uno de los problemas que afectaron al conjunto durante distintos tramos de la campaña. Después de la derrota contra Dallas, explicó la situación.

“Este es un momento muy duro para nosotros”, reconoció. “Después de la Leagues Cup, ha sido muy difícil para nosotros ganar partidos. No hemos tenido oportunidad de estar juntos”.

La Leagues Cup representó otro golpe para el equipo. LAFC disputó sus tres encuentros como local, pero solo ganó uno y empató los otros dos. El resultado lo dejó eliminado en la fase de grupos, después de terminar quinto entre los representantes de la MLS.

En la Copa de Campeones de la Concacaf, el equipo tuvo una situación distinta. LAFC derrotó 2-1 a Toluca en el partido de ida de las semifinales en el BMO Stadium, un encuentro que representó el cuarto compromiso del club en apenas 11 días.

Después de ese partido, Dos Santos cuestionó el calendario de la MLS por no realizar ajustes que, según su planteamiento, ayudaran al equipo durante su participación internacional y calificó la situación de “escándalo”. La serie terminó con una derrota mucho más amplia: Toluca ganó 4-0 en la vuelta y eliminó al conjunto angelino.

Dos Santos había regresado a Los Ángeles después de dirigir a Vancouver Whitecaps entre 2019 y 2021, etapa en la que acumuló 22 victorias, 18 empates y 37 derrotas. Antes de ese periodo también integró el cuerpo técnico inaugural de LAFC en 2018.

El próximo partido del equipo será el sábado 10 de octubre, cuando reciba precisamente a Vancouver Whitecaps, después del descanso correspondiente a la Fecha FIFA.

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