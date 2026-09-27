Alemania de Klopp cae sorpresivamente a manos de Grecia

Grecia consiguió una victoria inédita ante Alemania y alteró el inicio de la etapa de Jürgen Klopp al frente de la selección germana. Dimitris Kourbelis marcó el único gol del encuentro en el minuto 74 para darle a los helénicos un triunfo 1-0 como visitantes en la segunda jornada del Grupo A2 de la UEFA Nations League.

El resultado tiene un componente histórico: fue la primera vez que Grecia derrotó a Alemania después de 11 enfrentamientos entre ambas selecciones. Hasta este domingo, el balance favorecía ampliamente a los germanos, con siete victorias y tres empates.

El equipo dirigido por Ivan Jovanović también quedó en una posición privilegiada dentro de su grupo. Grecia suma seis puntos después de haber ganado sus dos partidos, incluido el triunfo conseguido como visitante frente a Serbia en la primera jornada.

Alemania, en cambio, todavía no consigue una victoria desde el comienzo de la competición. El conjunto de Klopp había empatado 1-1 frente a Países Bajos en su estreno y ahora sufrió su primera derrota con el técnico alemán en el banquillo.

WHAT A MOMENT FOR GREECE ??



They take the lead over Germany in the UEFA Nations League! pic.twitter.com/jeUe4p0bPQ — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 27, 2026

Klopp asume los cambios tras su primera derrota

La derrota llegó en el segundo partido de Klopp como seleccionador. Después del empate ante Países Bajos, el entrenador hizo varias modificaciones para su estreno en casa, disputado en Augsburgo, pero el planteamiento no terminó de traducirse en ocasiones claras.

“Es parte del proceso, absolutamente”, declaró Klopp a ARD. “La alineación, la formación, los muchos cambios: todo eso depende al 100% de mí”.

Alemania tuvo el control durante buena parte de la primera mitad. Según Opta, los locales terminaron ese periodo con el 77 % de la posesión, aunque esa superioridad no se reflejó en la cantidad de oportunidades frente al arco griego.

Karim Adeyemi estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 32, pero el arquero Konstantinos Tzolakis respondió con una buena intervención. Más allá de esa acción, el guardameta visitante tuvo una primera mitad con poco trabajo.

Grecia cambió su comportamiento después del descanso y empezó a buscar con mayor frecuencia el arco alemán. Fotis Ioannidis desperdició una ocasión importante y Jonathan Tah evitó otra llegada antes de que Kourbelis inclinara definitivamente el partido.

El mediocampista griego había ingresado como sustituto y, en el minuto 74, sacó un disparo que se desvió en un jugador alemán antes de terminar dentro de la portería defendida por Nubel.

Tah reconoció las dificultades de su selección después del encuentro.

“Para ser sincero, simplemente no jugamos lo suficientemente bien”, afirmó. “Por supuesto que estamos decepcionados y enojados cuando perdemos un partido. Pero lo importante es que sigamos juntos. Eso no va a cambiar, la euforia alrededor del nuevo entrenador. Si no jugamos bien y perdemos, obviamente no todos estarán contentos. Pero podemos compensarlo en el próximo partido”.

Alemania tendrá la oportunidad de buscar su primera victoria en la Nations League el próximo jueves ante Serbia, en Múnich. Grecia, mientras tanto, recibirá a Países Bajos en Tesalónica como líder del Grupo A2.

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