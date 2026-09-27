Noche inolvidable en Guadalajara: Julión Álvarez y Alfredo Olivas hacen historia en el Estadio Jalisco

Una marea de botas, sombreros y más de 45 mil voces transformó la noche del sábado el Estadio Jalisco en el epicentro de la música regional mexicana. Con un lleno total y boletos agotados en menos de 24 horas, la gira “Prófugos del Anexo”, protagonizada por Julión Álvarez y Alfredo Olivas, cumplió con las altas expectativas del público tapatío en una velada para el recuerdo.

Desde los primeros acordes, la dupla demostró por qué este proyecto encabeza los listados de popularidad y asistencia en el país. Lejos de un formato convencional de teloneros o turnos divididos, ambos artistas apostaron por un espectáculo dinámico y de largo aliento que superó las tres horas de música ininterrumpida.

Julión Álvarez y Alfredo Olivas durante su concierto en el Estadio Jalisco. Crédito: Cortesía.

Una descarga de éxitos

El repertorio fue un recorrido por lo mejor de la discografía de ambos exponentes, intercalando sus carreras en solitario con momentos de complicidad absoluta donde unieron sus voces. Los asistentes corearon de principio a fin cada uno de los temas que han marcado la pauta del género en la última década.

Por su parte, Julión Álvarez elevó la temperatura del recinto al interpretar clásicos infaltables como “Te hubieras ido antes”, “Regalo de Dios”, “Afuera está lloviendo” y “El amor de su vida”. Asimismo, el intérprete aprovechó la ocasión para presentar su más reciente sencillo “Llévala a la luna”, parte de su EP “Ranchero de Corazón”.

En tanto, Alfredo Olivas hizo vibrar el coloso de la Calzada Independencia con su estilo inconfundible y letras desgarradoras. Coreos masivos acompañaron éxitos como “El paciente”, “Con la Novedad”, “El vals del olvido” y “El Sillón”.

Los momentos más memorables de la noche llegaron con los duetos sorpresa, donde ambos artistas compartieron el micrófono para entonar a una sola voz los himnos que el público coreó de pie, una estampa que muchos de los asistentes calificaron en redes sociales como “el mejor show en vivo de los últimos años” en la capital jalisciense.

Con este lleno total en el Estadio Jalisco, la gira “Prófugos del Anexo” reafirma su estatus dentro del regional mexicano.

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