Trabajador del metro de Nueva York encuentra un cadáver dentro de un armario en un túnel

Un trabajador de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) encontró el cadáver de un hombre dentro de un armario de servicios en un túnel del metro de Nueva York la mañana del sábado, informaron las autoridades.

El trabajador participaba en un proyecto que se desarrolla en la estación de 125th Street y Lexington Avenue, en East Harlem, cuando encontró los restos alrededor de las 11:00 a. m.

El cuerpo estaba dentro de un armario ubicado en el túnel de la línea 6, aproximadamente 100 pies al norte de la estación, en el lado correspondiente a los trenes que circulan hacia el sur, según una fuente familiarizada con la investigación.

“Parece que alguien ha estado allí al menos varios días”, dijo la fuente.

El hombre tenía entre 20 y 30 años

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y declararon muerto al hombre en la escena, informó la policía.

Las autoridades estiman que la víctima tenía entre 20 y 30 años. Su identidad no había sido determinada.

Los investigadores señalaron que no encontraron señales evidentes de traumatismo en el cuerpo.

Por el momento, la policía no sospecha que haya ocurrido un delito en relación con la muerte.

El médico forense determinará la causa de muerte

La Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York será la encargada de determinar la causa de la muerte.

Las autoridades no han informado cuánto tiempo exacto llevaba el cuerpo dentro del túnel ni cómo llegó hasta el armario de servicios.

La investigación permanece abierta mientras los médicos forenses trabajan para establecer las circunstancias de la muerte y la identidad del hombre.

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