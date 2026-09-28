El Bentley Torcal estrena su era eléctrica con hasta 888 caballos

Bentley acaba de cruzar una frontera importante con un modelo que cambia por completo la mecánica, pero no abandona la idea de lujo que ha acompañado a la compañía británica.

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El Torcal es su primer vehículo completamente eléctrico y llega con una propuesta que mezcla prestaciones de deportivo, autonomía para viajar y un nivel de tecnología pocas veces visto en la marca.

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Con casi cinco metros de longitud, el SUV fue diseñado para desenvolverse tanto en carretera como en ciudad. Sin embargo, sus números dejan claro que el confort no es su única prioridad. La versión más potente desarrolla hasta 888 caballos de fuerza y puede pasar de 0 a 60 mph en 2,8 segundos.

El diseño cambia, pero Bentley sigue ahí

La carrocería representa uno de los mayores cambios visuales de la nueva etapa. El equipo dirigido por Robin Page en Crewe apostó por una silueta baja, superficies amplias y una distancia entre ejes larga, acompañadas por voladizos cortos.

En el frontal aparecen elementos que recuerdan a otros modelos de la compañía, aunque reinterpretados mediante tecnología LED y una parrilla de diamante iluminada. La parte posterior sigue una filosofía más limpia, con menos líneas y mayor protagonismo para los volúmenes.

Los diseñadores también utilizaron el conocido patrón de diamantes de Bentley en distintos puntos del vehículo. La intención es que los detalles aparezcan tanto en zonas evidentes como en elementos más discretos del interior.

El esperado Bentley Torcal. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

Más de 370 millas de autonomía

El Torcal emplea dos motores eléctricos síncronos de imanes permanentes, uno en cada eje, por lo que cuenta con tracción integral. El modelo convencional entrega 821 caballos de fuerza y 881 libras-pie de torque, mientras que el Torcal S alcanza 888 caballos de fuerza y 996 libras-pie con Launch Control.

La aceleración también cambia entre ambas configuraciones. El modelo estándar necesita 3,3 segundos para llegar a 60 mph y puede alcanzar 155 mph. El S reduce el tiempo a 2,8 segundos y eleva la velocidad máxima hasta 161 mph.

La batería tiene 113 kWh netos y utiliza una arquitectura de 800 voltios. Bentley anuncia hasta 375 millas de autonomía con una carga, mientras que la recarga rápida puede llevar la batería del 10% al 80% en menos de 20 minutos utilizando hasta 400 kW.

Según la marca, siete minutos conectados a un cargador compatible pueden añadir cerca de 100 millas de autonomía.

Suspensión activa sin barras estabilizadoras

El comportamiento dinámico también recibe una solución poco habitual. Bentley instaló una suspensión totalmente activa con amortiguadores adaptativos de dos válvulas y prescindió de las tradicionales barras estabilizadoras.

El sistema puede controlar el movimiento de la carrocería mediante los propios amortiguadores, mientras que la dirección en las cuatro ruedas incorpora hasta cinco grados de giro en el eje trasero.

Bentley Torcal. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

Gracias a esto, el radio de giro baja hasta 11,1 metros, algo especialmente útil considerando las dimensiones del SUV.

El lujo también se mantiene en el interior

El habitáculo conserva varios elementos asociados con Bentley, como las formas inspiradas en las alas y una combinación de cuero, lana, madera y aluminio. La marca también mantiene controles físicos en determinadas funciones.

Los asientos delanteros ofrecen 16 posiciones de ajuste, calefacción, ventilación y masaje. Algunas tecnologías permiten modificar la presión ejercida sobre distintas zonas del cuerpo y regular la temperatura de manera automática.

El equipamiento tecnológico incluye además 25 radares, sensores y cámaras para controlar el entorno. El Torcal puede incorporar funciones de estacionamiento asistido, estacionamiento remoto mediante una aplicación, reconocimiento facial y llave digital mediante el teléfono.

El head-up display con realidad aumentada proyecta información de navegación y determinadas alertas directamente frente al conductor.

El Bentley Torcal. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

El sonido también fue diseñado desde cero

Bentley incluso creó un sistema específico para acompañar la conducción eléctrica. El Bentley Dynamic Symphony utiliza instrumentos reales para producir una respuesta sonora vinculada con la aceleración, el torque y la velocidad.

El sonido aumenta en el modo Sport y puede desactivarse por completo. Incluso elementos pequeños, como los intermitentes y algunas notificaciones, fueron creados a partir de sonidos físicos registrados en los talleres de la marca.

La gama estará compuesta inicialmente por el Torcal y el Torcal S. Esta última variante suma detalles exteriores oscuros, pinzas de freno rojas, faldones específicos, difusor deportivo y emblemas S, además de cambios en el interior.

Bentley tiene previsto llevar el Torcal a los concesionarios durante el primer semestre de 2027 como modelo 2028. La compañía todavía no ha comunicado su precio oficial, aunque las estimaciones apuntan a una cifra ligeramente inferior a $200,000 dólares.

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