Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 septiembre de 2026

Es posible que un familiar te dé un aval para realizar un negocio o que recibas un beneficio de una herencia. Además, tu mundo afectivo vivirá grandes transformaciones. Recuerda que la vida es un ciclo: todo termina para dar paso a algo nuevo, y conocer tus raíces será fundamental.

Horóscopo de amor para Capricornio Te enfrentas a un caos y distracciones constantes. Resiste cualquier intento de ignorar la situación y mantén en mente tus perspectivas, no es el único punto de vista allá afuera, mantén la calma, los demás no siempre tienen que estar necesariamente ne lo correcto. Con frecuencia la solución a los problemas es más fácil de resolver de lo que pensaste al inicio.

Horóscopo de dinero para Capricornio Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.