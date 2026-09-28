Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Es posible que un familiar te dé un aval para realizar un negocio o que recibas un beneficio de una herencia. Además, tu mundo afectivo vivirá grandes transformaciones. Recuerda que la vida es un ciclo: todo termina para dar paso a algo nuevo, y conocer tus raíces será fundamental.

Horóscopo de amor para Capricornio

Te enfrentas a un caos y distracciones constantes. Resiste cualquier intento de ignorar la situación y mantén en mente tus perspectivas, no es el único punto de vista allá afuera, mantén la calma, los demás no siempre tienen que estar necesariamente ne lo correcto. Con frecuencia la solución a los problemas es más fácil de resolver de lo que pensaste al inicio.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Capricornio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending