Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Será una etapa de mucha actividad, pero también una buena oportunidad para cuidar de ti y recuperar energía. Presta atención a las señales de tu cuerpo y fortalece tu salud con una alimentación rica en vitaminas. Si necesitas consultar a un médico, encontrarás buenos profesionales.

Horóscopo de amor para Escorpio

Ávido de placer, tus excesivas gratificaciones te hacen vivir más allá de tus posibilidades. Y aunque te satisfacen inicialmente, no puedes comprar lo que es realmente importante. La verdadera satisfacción que obtienes cuando caminas bajo un cielo estrellado con un ser querido o una divertida tarde con tus amigos, estos momentos compartidos no pueden comprarse.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

El egotismo está en tu mente y si fuera a tu manera ¡el sexo sería más frecuente! Tienes una atracción magnética, casi mágica por tu pareja y tu pareja está salvajemente atraída a ti. Te gusta tratar diferentes posiciones. ¿Qué será, suave o rudo, la mesa de la cocina o en las escaleras? Usa tu imaginación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending