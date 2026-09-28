Horóscopo de hoy para Géminis del 28 septiembre de 2026

Priorizarás los vínculos en los que haya más coincidencias y te rodearás de personas decididas que te transmitirán energía positiva. Tus aportes al grupo serán directos y compartirás algunas experiencias personales. Además, conocerás nuevos amigos con quienes podrás crear lazos fuertes.

Horóscopo de amor para Géminis Totalmente relajado, respiras profundamente y te sientes totalmente libre de problemas y estas mejor con tu pareja. Si estas soltero buscas a otros para hacer amistad. Planeas pasar más tiempo con las personas que quieres y encuentras el tiempo y la energía para hacer las cosas que has estado dejando de lado por un un tiempo.

Horóscopo de dinero para Géminis La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.