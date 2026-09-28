Horóscopo de hoy para Leo del 28 septiembre de 2026

Este es un momento de gran despliegue personal, en el que un espíritu de aventura y conquista atravesará todo tu ser. Guíate por creencias positivas y avanza sin mirar atrás. Recuerda que no hay límites para crecer, expandirte y descubrir las experiencias intensas que el mundo tiene para ofrecerte.

Horóscopo de amor para Leo Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Leo Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!