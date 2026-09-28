Horóscopo de hoy para Tauro del 28 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 28 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Estarás concluyendo un ciclo lunar, así que reflexionarás y preferirás permanecer más tiempo a solas. Será una buena ocasión para rezar, meditar o practicar alguna técnica de purificación interna. Hacer un alto en el camino te ayudará a comprender mejor algunos sucesos del pasado.

Horóscopo de amor para Tauro

Puedes experimentar problemas en tu vida romántica, particularmente si tu pareja es igual de estresada que tú. No saquen la frustración uno con el otro. Hablen honestamente juntos y si lo necesitan, quéjense de todos los demás, que los ayude a crean un lazo entre ustedes que resulte en un acuerdo inesperado.

Horóscopo de dinero para Tauro

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraTauro

La discreción no es exactamente tu punto fuerte. Tu tendencia a comentar sobre tus escapadas sexuales puede causar problemas innecesarios. Es obvio que tu pareja no estará contenta con eso. Tampoco a ti te gustaría si todo el mundo supiera lo que dejaste escapar en el calor de la pasión. Será mejor que te controles antes de que surjan problemas incómodos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Tauro
Trending
Contenido Patrocinado
Trending