Horóscopo de hoy para Tauro del 28 septiembre de 2026

Estarás concluyendo un ciclo lunar, así que reflexionarás y preferirás permanecer más tiempo a solas. Será una buena ocasión para rezar, meditar o practicar alguna técnica de purificación interna. Hacer un alto en el camino te ayudará a comprender mejor algunos sucesos del pasado.

Horóscopo de amor para Tauro Puedes experimentar problemas en tu vida romántica, particularmente si tu pareja es igual de estresada que tú. No saquen la frustración uno con el otro. Hablen honestamente juntos y si lo necesitan, quéjense de todos los demás, que los ayude a crean un lazo entre ustedes que resulte en un acuerdo inesperado.

Horóscopo de dinero para Tauro El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.