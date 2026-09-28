Horóscopo de hoy para Virgo del 28 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Es momento de seguir tus instintos y dejarte llevar por la atracción hacia ese ser que tanto te interesa. A la hora de la verdad, vístete de rojo y elige una música de ritmo ardiente y provocador que encienda la pasión. Entrégate a la intimidad como a un ritual de transformación y renacimiento.

Horóscopo de amor para Virgo

Tienes dificultad para comunicarte con las personas que te importan y tiene problema diciéndoles exactamente cómo te sientes. Puedes transmitir fácilmente el sentimiento equivocado o mal interpretar lo que se dice. No hay una verdadera razón para tu mal humor, trata de ignorarlo y desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Virgo

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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