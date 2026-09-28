Qué es el ‘rustout’: un enemigo “oculto” que podría acabar con tu empleo

El desgaste laboral está asociado al sobreesfuerzo y estrés, sin embargo, pasar mucho tiempo haciendo tareas que no estimulan también podría provocarlo. Recientemente, surgió el término ‘rustout’, que se utiliza para describir el aburrimiento y la falta de desafíos persistentes en el trabajo.

La American Psychological Association (APA) explica que este término aplica para aquellos trabajadores que sienten que sus jornadas laborales “no son demasiado exigentes, al punto de que les deja desmotivados, infrautilizados y frustrados”.

A diferencia del ‘burnout’, relacionado con demandas laborales excesivas y estrés crónico, el ‘rustout’ surge cuando las exigencias son demasiado bajas o el trabajo carece de significado.

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¿Cómo saber si estás sufriendo ‘rustout’?

Una de las señales más características es la sensación de que los días laborales se repiten sin aportar aprendizaje ni crecimiento profesional. El empleado puede tener cosas que hacer y, aun así, sentir que ninguna actividad despierta verdadero interés.

“Es más bien un síntoma de que las actividades laborales carecen de significado”, afirmó la doctora Lotta Harju, profesora de comportamiento organizacional en Emlyon Business School, en declaraciones recogidas por la APA.

La falta de estímulos puede manifestarse mediante la dificultad para concentrarse, divagación mental, procrastinación, desinterés y tendencia a realizar únicamente lo necesario para terminar la jornada. Harju explica: “Los trabajadores aburridos suelen tener dificultades para mantener la atención, lo que puede manifestarse como divagación mental, ensoñación o procrastinación”.

¿Por qué aparece el ‘rustout’?

Generalmente, sucede en trabajos excesivamente rutinarios, repetitivos, poco complejos o con escasa autonomía, que además ofrecen menos oportunidades para utilizar habilidades y tomar decisiones.

“Simplemente no hay suficiente que hacer, o el trabajo es demasiado simple o repetitivo”, apunta el doctor Frederick Morgeson, profesor de la Universidad Estatal de Michigan.

Si sientes agotamiento laboral por la rutina, puedes hablar con el supervisor para buscar proyectos diferentes, nuevas responsabilidades o posibilidades de aprendizaje. Si el puesto lo permite, asumir tareas con mayor autonomía también puede ayudar.

La doctora Harju lo resume así: “Si no se les brinda a las personas oportunidades para realizar un trabajo interesante y desafiante, nunca se descubre de lo que son capaces”.

Y si resulta complicado cambiar de función dentro de la empresa, mejorar las relaciones laborales y buscar mayor interacción con compañeros también puede modificar la experiencia cotidiana.

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