10 consejos del Feng Shui para atraer la prosperidad en octubre 2026

El Feng Shui para atraer la prosperidad propone pequeños cambios en la distribución y organización de los espacios para favorecer una sensación de equilibrio y armonía en el hogar.

Con la llegada de octubre de 2026, esta antigua filosofía oriental puede convertirse en una guía para renovar habitaciones, eliminar objetos acumulados y prestar atención a aquellos lugares de la casa que suelen pasar desapercibidos.

El Feng Shui parte de la idea de que nuestro entorno influye en cómo nos sentimos.

Por eso, mantener espacios ordenados, luminosos y despejados puede ayudar a crear una atmósfera más agradable y tranquila.

Si quieres aprovechar el inicio de octubre para renovar la energía de tu casa, estos diez consejos pueden servir como punto de partida.

¿Cómo atraer prosperidad con Feng Shui en octubre?

La prosperidad no se relaciona únicamente con el dinero. Dentro de la tradición del Feng Shui, también puede asociarse con bienestar, equilibrio, armonía y la posibilidad de crear un ambiente favorable para nuevos proyectos.

1. No coloques espejos enfrentados

Evita colocar dos espejos directamente uno frente al otro. De acuerdo con el Feng Shui, esta disposición puede generar una sensación de energía desordenada dentro del espacio.

Si tienes espejos enfrentados, octubre puede ser un buen momento para cambiar su ubicación.

2. Cuida especialmente la puerta principal

La puerta de entrada es uno de los puntos fundamentales del hogar. Procura que pueda abrirse completamente, que esté limpia y que reciba suficiente luz.

Un acceso despejado crea una entrada más agradable y permite que el espacio se sienta abierto desde el primer momento.

3. Mantén las puertas cerradas

Especialmente importante es mantener cerrada la puerta del baño. También se recomienda evitar colocar la cama directamente frente a esta habitación.

Más allá de las creencias energéticas, mantener estos espacios organizados y separados puede contribuir a una mayor sensación de privacidad.

4. Integra los cinco elementos chinos

Una de las recomendaciones tradicionales consiste en incorporar los cinco elementos: agua, metal, madera, fuego y tierra.

Puedes evocarlos mediante materiales, colores, plantas, objetos decorativos y diferentes texturas.

5. Revisa dónde colocas el sofá

El sofá principal debe ubicarse de manera que permita una circulación cómoda por la habitación.

Según el Feng Shui, colocar un mueble grande en el centro puede dificultar el flujo del espacio. Aprovecha octubre para reorganizar la sala y dejar zonas de paso despejadas.

6. Aleja los aparatos electrónicos del dormitorio

Televisores, computadoras y otros dispositivos electrónicos pueden hacer que el dormitorio se sienta menos tranquilo.

El Feng Shui recomienda reducir su presencia en este espacio para favorecer una atmósfera dedicada al descanso.

7. Limpia debajo de la cama

Debajo de la cama suele convertirse en un lugar donde terminan objetos que ya no utilizamos.

Aprovecha octubre para sacar todo lo acumulado, limpiar el polvo y conservar únicamente aquello que realmente necesites.

8. Mantén cerrada la tapa del inodoro

El baño también recibe especial atención dentro de las recomendaciones del Feng Shui.

Mantener la tapa del inodoro cerrada ayuda, según esta tradición, a evitar que la energía se escape. También es importante mantener los muebles y superficies del baño limpios.

9. Utiliza espejos en el cuarto de baño

Un espejo amplio puede ser un elemento decorativo funcional para el baño. Dentro del Feng Shui, los espejos se utilizan para favorecer la sensación de amplitud y circulación energética.

Su colocación debe considerar el tamaño y la distribución de la habitación.

10. El orden debe estar presente en toda la casa

El consejo más sencillo también puede ser uno de los más importantes: mantener el hogar ordenado.

No basta con organizar la sala o la cocina. También conviene revisar armarios, sótanos, desvanes y cualquier espacio donde se acumulen objetos.

Desde la filosofía oriental, el desorden puede asociarse con una sensación de estancamiento.

Por ello, deshacerse de aquello que ya no se utiliza puede convertirse en un ritual simbólico para comenzar octubre con una perspectiva renovada.