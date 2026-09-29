Comprar un Subaru Outback usado: qué años elegir y cuáles evitar

Comprar un Subaru Outback de segunda mano puede ser una buena forma de acceder a un vehículo con tracción integral, buen espacio interior y capacidad para moverse fuera del asfalto. El problema está en acertar con el año.

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La historia reciente del modelo tiene generaciones con comportamientos muy distintos.

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Mientras algunos ejemplares tienen una reputación favorable por su mecánica, otros acumulan reportes relacionados con consumo de aceite, transmisiones CVT, electrónica y sistemas multimedia.

2012 destaca entre los primeros modelos

El Outback de principios de la década pasada tiene una particularidad importante. A partir de esa generación, Subaru comenzó a darle al modelo una identidad más propia, alejándolo de la idea de ser simplemente un Legacy con mayor altura.

Dentro de los modelos fabricados entre 2010 y 2014, el Outback 2012 aparece como una alternativa especialmente interesante, sobre todo cuando equipa el motor 3.6 litros de seis cilindros y la transmisión automática de cinco velocidades.

El 2026 Subaru Outback. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

También existen opciones con motor 2.5 litros y caja manual de seis velocidades en los modelos 2010, 2011 y 2012. En estos casos, el estado del vehículo y el mantenimiento realizado por sus anteriores propietarios son fundamentales.

Los modelos 2013 y 2014 requieren una revisión más cuidadosa. El motor 2.5 litros FB25B estuvo relacionado con problemas en los anillos de los pistones que podían incrementar el consumo de aceite. Subaru llegó a ampliar la cobertura de determinados vehículos de cinco años o 60,000 millas a ocho años o 100,000 millas.

Los Outback 2016 y 2017 son otra historia

La quinta generación comenzó con el año modelo 2015, pero los ejemplares posteriores recibieron diferentes ajustes. Por eso, los Outback 2016 y 2017 suelen ser opciones interesantes dentro del mercado de usados.

Subaru introdujo cambios en suspensión y dirección, mientras que el motor 2.5 litros recibió modificaciones orientadas a reducir el consumo de aceite.

En esta etapa desaparecieron tanto la transmisión manual como la automática convencional. Toda la gama pasó a utilizar una CVT Lineartronic, más refinada que las primeras aplicaciones, aunque no completamente libre de reportes relacionados con su funcionamiento.

El historial de servicio vuelve a ser decisivo. Una unidad con mantenimiento documentado puede resultar muy diferente a otra con varios propietarios y registros incompletos.

El potente 2026 Subaru Outback. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

2018 exige una inspección más completa

El Outback 2018 merece atención especial antes de cerrar una compra. Uno de los problemas más conocidos está relacionado con la pantalla táctil del sistema multimedia, que en algunas unidades puede presentar deformaciones y generar los llamados “toques fantasma”.

La electrónica también puede afectar la batería. El módulo DCM del sistema Starlink ha sido señalado por casos en los que una descarga excesiva termina dejando el vehículo sin energía después de permanecer estacionado.

La CVT tampoco debería quedar fuera de la inspección. Conviene solicitar facturas y registros que permitan comprobar cómo se ha mantenido la transmisión, especialmente si el vehículo fue utilizado para remolcar o circular habitualmente por pendientes pronunciadas.

La sexta generación mejora la propuesta

Con el Outback 2020 llegó una nueva etapa. El modelo pasó a utilizar una plataforma actualizada y mantuvo sus 8.7 pulgadas de distancia al suelo. También cambió la oferta mecánica, con un motor turbo de cuatro cilindros y 2.4 litros para las versiones superiores, además del 2.5 litros atmosférico.

El primer año de esta generación merece una inspección más detallada. En unidades 2020 se han reportado inconvenientes relacionados con la pantalla, descarga de batería, cámara de reversa, parabrisas y transmisión CVT. También hubo un llamado a revisión vinculado con la cadena de transmisión en determinados vehículos.

Así luce el 2026 Subaru Outback. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

A partir de 2021, los modelos 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 representan la etapa más reciente de esta generación y recibieron diferentes correcciones y actualizaciones.

El parabrisas también importa

Hay otro detalle que puede pasar desapercibido al comprar un Outback usado. Los vehículos equipados con EyeSight utilizan cámaras para sus sistemas de asistencia a la conducción, por lo que un cambio de parabrisas requiere realizar la calibración correspondiente.

Si ese procedimiento no se hace correctamente, algunas funciones de asistencia podrían trabajar de manera incorrecta.

Al final, escoger un Outback usado no depende solamente del año que aparece en los documentos. El motor, la transmisión, los sistemas electrónicos y, sobre todo, los registros de mantenimiento pueden marcar una diferencia enorme entre dos vehículos aparentemente iguales.

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