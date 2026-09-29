El FBI ofrece recompensa por Goldy Brar, buscado por asesinatos en EE.UU. y Canadá

El FBI incorporó a Satinderjeet Singh, conocido también como Goldy Brar, a su lista de los 10 fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de hasta 1 millón de dólares por información que conduzca a su captura.

Las autoridades federales señalan a Singh por su presunta participación en la organización criminal Lawrence Bishnoi, a la que vinculan con actividades violentas en Estados Unidos, Canadá, India y otros países. El FBI sostiene que Singh sería uno de los principales responsables del grupo en América.

De acuerdo con las autoridades, la organización está relacionada presuntamente con asesinatos selectivos, tiroteos, homicidios, secuestros, extorsiones, agresiones y tráfico de drogas y armas.

Singh enfrenta cargos en una corte federal de Los Ángeles que incluyen conspiración bajo la ley RICO, conspiración para interferir o intentar interferir con el comercio mediante extorsión y conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas con intención de distribución.

Thanks to our partners at @LAPDHQ, @RCMPGRCPolice and @USAO_LosAngeles for joining Los Angeles #FBI Assistant Director in Charge, Patrick Grandy, today to announce the addition of Satinderjeet Singh, aka Goldy Brar, to the FBI's Ten Most Wanted Fugitives list. Grandy announced a? pic.twitter.com/yQ4sW7wwZC — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 29, 2026

El caso está relacionado con la llamada Operación Hardball, una investigación federal que derivó en acusaciones contra 37 personas vinculadas con tres organizaciones criminales transnacionales con conexiones con India. El anuncio de los cargos se realizó en julio de 2026.

Tráfico de cocaína en el sur de California

Como parte de las acusaciones, las autoridades sostienen que integrantes de la organización habrían robado aproximadamente 520 kilogramos de cocaína —unas 1,146 libras— en el área metropolitana de Los Ángeles entre marzo de 2024 y julio de 2025.

Según el expediente citado por las autoridades, la droga habría sido sustraída de organizaciones rivales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El FBI afirma que Singh es considerado armado y peligroso y que se sabe que ha residido en California y en distintas partes de Canadá. Por ello, las autoridades piden al público no intentar acercarse ni establecer contacto con él.

La investigación también involucra a agencias policiales de Estados Unidos y Canadá, entre ellas el FBI de Los Ángeles, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá.

Las personas que tengan información sobre su posible ubicación pueden comunicarse con el FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), acudir a una oficina local de la agencia o enviar información mediante el sistema de pistas del FBI. Las autoridades indican que también es posible proporcionar información de manera anónima.

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