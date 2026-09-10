El FBI ofrece recompensa por el sospechoso de un robo millonario en joyería de Florida

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) intensificó la búsqueda de Alberto Pérez Elías, un ciudadano cubano acusado de participar en el robo de más de un millón de dólares en joyas de una tienda de Cape Coral, Florida, y ahora ofrece una recompensa de hasta $50,000 dólares por información que conduzca a su arresto.

El robo ocurrió el 6 de enero de 2026 en la joyería Tio Jewelers. De acuerdo con las autoridades, Pérez Elías y otros tres hombres ingresaron inicialmente a un local desocupado situado junto al establecimiento. Desde allí, rompieron la pared que separaba ambos negocios para acceder a la joyería.

Una vez dentro, los sospechosos habrían sometido al gerente a punta de pistola, forzado una caja fuerte y sustraído miles de piezas de joyería cuyo valor superaba el millón de dólares. Posteriormente, huyeron en dirección a Miami.

Además de Pérez Elías, las autoridades identificaron a Ivel Sánchez Rivera, Osmani Barrios Carrera y Yunior López Delgado como presuntos participantes en el atraco. Los tres fueron arrestados, mientras que Pérez Elías permanece prófugo y es actualmente el único de los cuatro acusados que no ha sido detenido.

El 24 de junio de 2026, un tribunal federal del Distrito Medio de Florida, con sede en Fort Myers, emitió una orden de arresto contra Pérez Elías. Los cargos incluyen conspiración para interferir con el comercio mediante robo, interferencia con el comercio mediante robo y utilización de un arma de fuego durante un delito violento.

There is now a reward of up to $50,000 for information that helps the #FBI apprehend Alberto Perez-Elias. He is wanted for his alleged involvement in the robbery of a jewelry store in Cape Coral, Florida, on January 6, 2026. Perez-Elias has known ties to Hialeah and Miami and? pic.twitter.com/rqS6v2mL04 — FBI Tampa (@FBITampa) September 8, 2026

De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión federal por los delitos relacionados con el robo, además de una pena consecutiva de siete años por el uso de un arma de fuego durante el delito.

¿Quién es Alberto Pérez Elías?

Según la información difundida por el FBI, Pérez Elías nació en Cuba y tiene vínculos conocidos con Miami y Hialeah. La agencia lo describe como un hombre calvo, de ojos marrones, de aproximadamente 1.68 metros de estatura y 68 kilogramos de peso.

Las autoridades señalan que podría utilizar los nombres Alberto Pérez Elías y Alberto Pérez, y registran dos posibles fechas de nacimiento: el 15 de julio de 1968 y el 12 de julio de 1972.

La fotografía difundida por el FBI fue tomada en 2018, por lo que su apariencia actual podría haber cambiado.

El FBI advierte que Pérez Elías debe ser considerado armado y peligroso y recomienda a cualquier persona que pueda reconocerlo o conocer su paradero que no intente acercarse ni detenerlo por cuenta propia.

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