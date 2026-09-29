España golea 4-1 a Croacia con doblete de Lamine Yamal y mantiene su racha invicta

España volvió a presentarse ante su público como bicampeona del mundo y lo hizo con una goleada. La selección española superó 4-1 a Croacia este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla, con un doblete de Lamine Yamal y tantos de Marc Pubill y Nico Williams.

El resultado permitió a la Roja alcanzar su segunda victoria en la Liga de Naciones y extender a 40 partidos consecutivos sin perder. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvió a mostrar su capacidad para controlar los partidos a través de la posesión, la presión y la velocidad por las bandas.

El triunfo tuvo además un significado especial para el seleccionador, que mantiene un vínculo estrecho con Sevilla después de haber sido futbolista del club y entrenador de sus categorías inferiores.

Lamine Yamal abre el partido en apenas 72 segundos

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para España. Cuando apenas habían transcurrido un minuto y 12 segundos, Lamine Yamal recibió dentro del área y sacó un disparo con efecto que terminó en el fondo de la portería de Dominik Livakovic.

LAMINE YAMAL WITH HIS FIRST TOUCH OF THE GAME ??



The Spanish superstar places it perfectly into the bottom corner in just the 2nd minute of the game! pic.twitter.com/yxcS14L4SS — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 29, 2026

El extremo del Barcelona volvió a ser uno de los principales argumentos ofensivos de la Roja y alcanzó los nueve goles con la selección de España.

El tanto también reflejó el arranque dominante de los locales. España presionó arriba, recuperó rápidamente la pelota y encontró espacios para atacar por las bandas ante una Croacia que tuvo dificultades para salir de su campo.

Sin embargo, el equipo balcánico encontró el empate en una de sus primeras aproximaciones claras. Dion Beljo aprovechó un centro para imponerse por arriba y marcar el 1-1 en el minuto 28.

La reacción española fue inmediata.

Marc Pubill devuelve la ventaja antes del descanso

Tres minutos después del empate croata, Lamine Yamal volvió a aparecer, esta vez para asistir. El jugador del Barcelona puso un centro al área que Marc Pubill convirtió de cabeza para recuperar la ventaja.

El 2-1 llegó en un momento importante para España, que había dominado buena parte del primer tiempo pero había visto cómo Croacia encontraba el empate en una jugada aislada.

Spain goes BACK IN FRONT against Croatia ??



A beautiful assist from Lamine Yamal to Marc Pubill! pic.twitter.com/dwvab4U7CZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 29, 2026

Los locales todavía tuvieron una oportunidad para ampliar la diferencia antes del descanso. Fermín López estrelló un remate en el poste, por lo que España llegó al intermedio con una ventaja mínima.

Lamine Yamal vuelve a marcar y España sentencia

Croacia intentó adelantar sus líneas durante la segunda mitad y buscó tener mayor presencia con la pelota, pero España mantuvo el control del encuentro.

El tercer gol llegó en el minuto 63 y volvió a tener como protagonista a Lamine Yamal. El extremo recibió un gran pase de Pedri, encontró espacio dentro del área y definió para conseguir su segundo tanto de la noche.

Lamine Yamal found his second of the match from the tightest of angles ?? pic.twitter.com/hWKIsoGaTg — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 29, 2026

Con el 3-1, España pudo administrar mejor los esfuerzos y jugar con mayor tranquilidad en el tramo final.

El cuarto tanto llegó poco antes del final. Nico Williams apareció para cerrar la goleada con una definición que completó una actuación ofensiva contundente de la Roja.

Luis de la Fuente vuelve a ganar en un estadio especial

La victoria también tuvo un componente personal para Luis de la Fuente. El técnico español pasó cuatro temporadas como jugador del Sevilla, entre 1987 y 1991, y años después regresó al club para trabajar con sus categorías inferiores.

Durante su etapa en la cantera sevillista coincidió con futbolistas que posteriormente tuvieron carreras destacadas, entre ellos Sergio Ramos, Jesús Navas, Kepa y Antonio Puerta.

Por ello, el regreso al Ramón Sánchez-Pizjuán representó una ocasión especial para el seleccionador, que además mantiene una relación cercana con la ciudad.

Desde su llegada al banquillo de la absoluta en 2022, De la Fuente ha conquistado la Liga de Naciones de 2023, la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026, además de extender su ciclo al frente del combinado español con una renovación hasta 2032.

Spain are celebrated in Seville for their first match on home soil since winning the FIFA World Cup ?? pic.twitter.com/CEXhlyr9aI — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 29, 2026

España vuelve a imponerse en el Sánchez-Pizjuán

Con el triunfo ante Croacia, España elevó a 26 sus partidos sin perder en el Ramón Sánchez-Pizjuán, estadio en el que la selección nunca ha caído.

El encuentro también significó el regreso a territorio español de Luka Modric, aunque el mediocampista croata comenzó el partido en el banquillo. Mateo Kovacic y Dominik Livakovic, ambos con pasado en el Real Madrid y Barcelona, respectivamente, sí fueron titulares.

Para De la Fuente, el partido también formó parte de una exigente secuencia de cuatro encuentros en diez días, motivo por el que introdujo cambios respecto al duelo anterior ante Inglaterra.

Dean Huijsen, Martin Zubimendi y Fermín López ingresaron al once inicial, mientras que jugadores como Aymeric Laporte, Dani Olmo, Ferran Torres, Nico Williams y Rodri comenzaron fuera de la alineación.

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