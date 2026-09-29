Exjefe de policía recuerda cómo reaccionó El Chapo cuando secuestraron a sus hijos hace 10 años

Joaquín “El Chapo” Guzmán habría ofrecido proporcionar información sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa a las autoridades mexicanas a cambio de ayuda para localizar y rescatar a sus hijos, quienes fueron secuestrados en 2016 por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con el relato de Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de Seguridad.

La revelación fue realizada por Sales durante una entrevista con Saskia Niño de Rivera para el podcast “Penitencia”.

Según Sales Heredia, Guzmán se encontraba en prisión cuando recibió la noticia del secuestro de sus hijos. El exfuncionario describió su reacción como de profunda angustia y señaló que el propio Guzmán buscó hacer llegar un mensaje al entonces secretario de Gobernación y al presidente Enrique Peña Nieto.

La propuesta consistía, según el testimonio, en entregar información relacionada con la estructura y operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de que el gobierno interviniera para ayudar a recuperar a sus hijos.

Sales explicó que la respuesta de las autoridades era que cualquier eventual cooperación tendría que realizarse mediante los mecanismos establecidos por la ley.

La intención, explicó el exfuncionario, era evitar que una actuación irregular pudiera generar posteriormente problemas legales en el proceso contra el narcotraficante en Estados Unidos.

El secuestro en Jalisco

El secuestro de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar ocurrió en agosto de 2016, cuando ambos se encontraban en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco.

Posteriormente fueron liberados, de acuerdo con los reportes sobre el caso.

El episodio ocurrió meses después de la recaptura de Joaquín Guzmán, quien había sido detenido el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, tras haberse fugado del penal del Altiplano en julio de 2015.

Sales Heredia, quien entonces encabezaba la Comisión Nacional de Seguridad, detalló que finalmente fue Ismael “El Mayo” Zambada quien intervino para desactivar el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el grupo de “El Mencho” antes de que escalara a una guerra abierta.

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