Ronald Johnson celebra el decomiso de 249 kilos de cocaína y fentanilo en la frontera mexicana

Luego de que autoridades mexicanas decomisaran un cargamento de aproximadamente 249 kilogramos de cocaína y fentanilo en la Garita de Otay, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este hecho.

Por medio de redes sociales, el diplomático estadounidense resaltó este golpe que afecta a las estructuras del crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera.

Además, indicó que el operativo fue resultado de la colaboración que realizan las autoridades de ambos países.

“La coordinación entre CBP y las autoridades mexicanas permitió incautar 249 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en un tractocamión en la frontera entre los Estados Unidos y México”, escribió Johnson.

“Otro ejemplo de cómo la coordinación y el intercambio de información generan resultados tangibles”, agregó el embajador.

La coordinación entre @CBP y las autoridades mexicanas permitió incautar 249 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en un tractocamión en la frontera entre los Estados Unidos y México. Otro ejemplo de cómo la coordinación y el intercambio de información generan resultados? https://t.co/TzdV6yiBZk pic.twitter.com/0sPO5y6aaA — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 29, 2026

La incautación de este enorme cargamento se dio luego de que autoridades detectaran la droga oculta en un doble fondo de un tractocamión que pretendía cruzar hacia Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por autoridades, los hechos ocurrieron durante la inspección de un vehículo en las instalaciones de la garita.

El tractocamión fue sometido a una revisión mediante equipo de Rayos X y posteriormente inspeccionado con apoyo de un agente canino, que detectó la presencia de posibles sustancias ilícitas.

Durante la inspección, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, localizaron un compartimento oculto en la estructura de la caja del vehículo.

En el interior fueron encontrados 195 paquetes con alrededor de 249 kilogramos de droga, principalmente cocaína, además de varios paquetes que contenían fentanilo.

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