Seguro Social: quiénes cobrarán el 1 y el 2 de octubre y cómo consultar su fecha

La Administración del Seguro Social (SSA) enviará los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) el jueves 1 de octubre de 2026. El viernes 2 corresponderá a quienes recibían Seguro Social antes de mayo de 1997 y a quienes cobran tanto Seguro Social como SSI, según el calendario oficial.

Estos grupos normalmente reciben el Seguro Social el día 3. Como el 3 de octubre cae sábado, el calendario adelanta el pago al viernes 2. Quienes cobran ambos programas tendrán el depósito de SSI el jueves y el del Seguro Social el viernes.

Para los beneficiarios sujetos al calendario por cumpleaños, las fechas serán otras:

Del 1 al 10: miércoles 14 de octubre.

Del 11 al 20: miércoles 21 de octubre.

Del 21 al 31: miércoles 28 de octubre.

Además, el 30 de octubre se adelantará el SSI de noviembre, porque el 1 de noviembre cae domingo. Ese depósito corresponde al mes siguiente: no es un bono ni un aumento adicional.

Cómo consultar la fecha de tu pago

Para comprobar cuándo corresponde cobrar, la SSA dispone de una herramienta oficial de consulta del calendario de beneficios. Desde allí se puede acceder al servicio por internet, disponible en inglés, para revisar los pagos próximos y los recibidos.

La agencia explica que la fecha mensual depende del tipo de beneficio y de la fecha de nacimiento. Por eso, antes de tomar como referencia el calendario de otra persona, conviene verificar a qué grupo pertenece cada beneficiario.

También existe una alternativa telefónica en español. El servicio automatizado de la SSA está disponible las 24 horas, todos los días, al 1-800-772-1213.

La indicación publicada por la agencia es oprimir 7 para español y, después de los mensajes, 5. Las personas sordas o con dificultades auditivas pueden llamar al 1-800-325-0778.

Cuánto pueden recibir quienes cobran SSI

El monto no es igual para todos. En 2026, el máximo federal mensual de SSI es de $994 para una persona y $1,491 para una pareja elegible. La cantidad efectiva depende de los ingresos, las condiciones de vivienda y otros factores.

Algunos estados agregan un complemento al beneficio federal. Por ese motivo, el máximo federal no debe interpretarse como el importe exacto que aparecerá en todas las cuentas. Para organizar los gastos de octubre, es importante consultar tanto la fecha como el monto correspondiente al caso individual.

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