Jack Smith responde a Trump: “No me dejaré silenciar” ante amenazas de enjuiciamiento

Tras una tensa comparecencia ante el Senado, Jack Smith dejó una de las declaraciones más contundentes de la audiencia: aseguró que no permitirá que las amenazas de Donald Trump o de otros funcionarios lo silencien.

El exfiscal especial del Departamento de Justicia, quien encabezó las investigaciones federales que derivaron en dos acusaciones contra Trump, defendió ante el Comité Judicial del Senado las decisiones tomadas por su equipo y sostuvo que actuaron sin considerar la afiliación política del entonces candidato.

“No me dejaré silenciar por las continuas amenazas de enjuiciamiento del presidente ni de otros”, afirmó Smith durante una audiencia, según reportó Reuters.

Smith mantiene sus acusaciones contra Trump

Smith también sostuvo que respalda las investigaciones sobre los intentos de Trump por revertir su derrota electoral de 2020 y sobre la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago.

El exfiscal fue más allá y dijo que, si hoy tuviera que decidir sobre un caso basado en los mismos hechos, volvería a procesar a Trump independientemente de que fuera republicano o demócrata.

“Nuestra investigación desarrolló pruebas más allá de toda duda razonable de que el presidente Trump participó en actividades delictivas”, declaró Smith, según CBS.

La audiencia, sin embargo, estuvo marcada por el enfrentamiento entre republicanos y demócratas. El presidente del Comité Judicial, el republicano Chuck Grassley, acusó a Smith de abusar de su autoridad y cuestionó la obtención de registros relacionados con legisladores republicanos.

Los demócratas defendieron al exfiscal. Dick Durbin, principal demócrata del comité, calificó los ataques contra Smith de “personales y políticos”.

La disputa por los registros telefónicos

Uno de los puntos centrales fue la obtención de registros telefónicos de legisladores republicanos durante la investigación sobre los esfuerzos para impedir la certificación de las elecciones de 2020.

Smith ha sostenido que los llamados toll records muestran datos como fechas, duración y horarios de las llamadas, pero no su contenido. En una audiencia anterior afirmó: “Mi oficina no espió a nadie”.

La comparecencia deja abierta una nueva disputa política y legal: mientras los republicanos cuestionan las técnicas utilizadas por el equipo de Smith, el exfiscal mantiene que sus investigaciones fueron justificadas y que las amenazas de procesamiento no cambiarán su postura.

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