Mexicana Renata Zarazúa enfrentará a Aryna Sabalenka en segunda ronda del Abierto de Pekín

Renata Zarazúa celebró este miércoles su cumpleaños número 29 con una victoria sobre la húngara Anna Bondar, a quien derrotó por 7-6(4) y 6-3 para avanzar a la segunda ronda del Abierto de China. Su siguiente rival será la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda cabeza de serie del certamen.

El partido se extendió durante dos horas y 14 minutos en la pista dura de la central Diamond del Centro Nacional de Tenis de Pekín. En una sesión nocturna, la mexicana tuvo que remontar en los dos sets para quedarse con el triunfo.

Zarazúa comenzó con una ruptura de servicio, pero Bondar respondió de inmediato y ganó tres juegos consecutivos. La húngara resistió varias oportunidades de quiebre en un tercer juego disputado, aunque la mexicana logró recuperar terreno hasta igualar el marcador 3-3.

La reacción de Bondar volvió a complicar el panorama para la representante de México, quien quedó abajo 5-3 y con su rival al servicio para cerrar el primer set. Sin embargo, Zarazúa salvó tres puntos de set, recuperó el quiebre y llevó la definición al desempate.

Ahí, la mexicana se impuso por 7-4 para tomar ventaja en el encuentro y encaminar su victoria en Pekín.

Zarazúa remonta ante Bondar y sella su pase a segunda ronda

La segunda manga comenzó nuevamente con Bondar al frente. La húngara consiguió quebrar el servicio de Zarazúa y llegó a ponerse 3-1, pero la mexicana respondió con una racha que cambió el rumbo del partido.

Zarazúa ganó cinco juegos consecutivos para darle la vuelta al marcador y colocarse a un paso de la victoria. En el cierre, mostró solidez con su saque y ganó en blanco sus tres últimos turnos de servicio.

Bondar recibió atención médica cuando Zarazúa ya tenía la ventaja de 4-3. La mexicana mantuvo el control y se llevó los últimos diez puntos del encuentro, con lo que aseguró su boleto a la siguiente ronda del torneo.

¡Victoria Mexicana ?!



Renata Zarazúa ?? vence a Anna Bondar ?? en el WTA 1000 ? de Pekín ??, justo en el día de su cumpleaños ?



3° victoria en un torneo 1000 para Renata y en 2° Ronda va contra Sabalenka ??? pic.twitter.com/MBQCx93Bh2 — Fan México ?? rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) September 30, 2026

El resultado también tuvo un componente de revancha para la tenista mexicana, quien había caído ante Bondar la semana pasada durante el torneo de Seúl.

Aryna Sabalenka, la siguiente rival de Renata Zarazúa en Pekín

Tras superar a Bondar, Renata Zarazúa tendrá un desafío de mayor exigencia en la segunda ronda del Abierto de China: enfrentará a Aryna Sabalenka, segunda cabeza de serie y una de las principales figuras del cuadro.

La bielorrusa será la siguiente prueba para la mexicana, reconocida por la WTA como la primera tenista de México en disputar el cuadro principal del torneo.

El duelo ante Sabalenka pondrá a Zarazúa frente a una de las jugadoras mejor posicionadas en la competencia, después de que la mexicana consiguiera avanzar con una victoria trabajada en su cumpleaños.

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