Novak Djokovic y Aryna Sabalenka son eliminados del US Open por los número 1 del dobles mixto

La aventura de Novak Djokovic y Aryna Sabalenka en el dobles mixto del US Open terminó este martes en la primera ronda. La pareja formada por el serbio y la bielorrusa cayó ante los número uno del mundo de la especialidad, el británico Henry Patten y la checa Katerina Siniakova, por 1-4, 4-2 y 10-2.

El partido duró apenas 54 minutos y tuvo un desenlace inesperado después de que Djokovic y Sabalenka comenzaran con autoridad. Sin embargo, la pareja de especialistas reaccionó en el segundo set y terminó imponiendo su experiencia en el desempate definitivo.

? DJOKOVIC Y SABALENKA QUEDARON ELIMINADOS EN EL US OPEN



Novak Djokovic y Aryna Sabalenka fueron pareja por primera vez en una pista de tenis para jugar el dobles mixto del Abierto de Estados Unidos. pic.twitter.com/9NpDHI0ki4 — Radio La Red – AM 910 ? (@radiolared) August 25, 2026

Djokovic y Sabalenka comenzaron con ventaja

Pese a que era su primer partido oficial como pareja y ninguno de los dos cuenta con experiencia habitual en esta modalidad, Djokovic y Sabalenka mostraron un buen nivel desde los primeros intercambios.

El serbio, número 5 de la ATP, y la bielorrusa, número 1 de la WTA, se sintieron cómodos cerca de la red y lograron quedarse con el primer set.

La dupla incluso tuvo que remontar un 0-40 al resto antes de aprovechar una doble falta de Siniakova en el punto de oro para ponerse por delante.

El inicio parecía confirmar que la experiencia individual de dos de las principales figuras del tenis mundial podía ser suficiente para superar a una pareja especializada en dobles.

Upset alert ?



Sabalenka/Djokovic take the first set 4-1 off Siniakova/Patten! pic.twitter.com/0XivYgquMK — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Patten y Siniakova cambiaron el rumbo del partido

El panorama volvió a favorecer inicialmente a Djokovic y Sabalenka en el segundo set, cuando consiguieron romper el servicio de Siniakova.

Pero a partir de ese momento llegó la reacción de Patten y Siniakova, quienes encadenaron una impresionante racha de 11 puntos ganados de los siguientes 13.

Ese tramo fue determinante para cambiar completamente la dinámica del encuentro y llevarlo al desempate decisivo.

La pareja número uno del mundo en dobles mixto mantuvo la intensidad y aprovechó los errores de sus rivales para tomar rápidamente una ventaja que ya no dejaría escapar.

El desempate sentenció a Djokovic y Sabalenka

El tercer set se disputó como un desempate a 10 puntos, y allí Patten y Siniakova fueron claramente superiores.

La pareja tomó el control desde el comienzo y aprovechó incluso dos dobles faltas cometidas por Djokovic y Sabalenka para ampliar todavía más la diferencia.

El marcador final de 10-2 confirmó la remontada y puso fin a la participación de dos de los nombres más importantes del cuadro de individuales antes de lo esperado.

Siniakova aces Djokovic on match point ?



Doubles world No.1s Katerina Siniakova and Henry Patten rally to take out Sabalenka/Djokovic 1-4, 4-2, 10-2! pic.twitter.com/OQpotGNO2h — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Patten y Siniakova avanzan en el US Open

Henry Patten y Katerina Siniakova llegaron al cuadro principal del dobles mixto del US Open después de superar la fase de clasificación ante especialistas de la modalidad.

Ahora tendrán que afrontar los cuartos de final ante Gael Monfils y Elina Svitolina, quienes avanzaron tras derrotar 4-1 y 4-1 a Félix Auger-Aliassime y Alexandra Eala.

El torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos repartirá $1 millón a la pareja campeona, por lo que Patten y Siniakova continuarán su camino con la posibilidad de pelear por uno de los mayores premios de esta edición.

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