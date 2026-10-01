“Espero que valiera la pena”: el mensaje póstumo que dejó un joven tras la detención de su madre por ICE

Una madre hispana de California señala a ICE por las consecuencias que, según ella y su familia, tuvo su detención sobre su hijo, quien murió por suicidio dos meses después de que ella fuera arrestada por agentes migratorios.

Se trata de Minerva Terrones Domínguez, quien fue detenida en junio mientras se dirigía a una tienda de comestibles en San Bernardino, California. De acuerdo con Los Angeles Times, la mujer llevaba 33 años viviendo en Estados Unidos y, según su abogado, nunca había sido arrestada ni condenada por un delito.

Terrones fue trasladada al Adelanto ICE Processing Center, mientras su familia buscaba una vía legal para conseguir su liberación. Durante ese periodo, su hijo Samuel Gonzalez Terrones, de 21 años, permaneció en Rialto.

El joven ya atravesaba problemas de salud mental antes del arresto de su madre. En mayo había comenzado terapia y tratamiento después de recibir diagnósticos de depresión y esquizofrenia. Su familia, sin embargo, asegura que su situación empeoró durante el tiempo que Terrones permaneció detenida.

“Mi mamá era la que lo cuidaba”

La ausencia de Terrones tuvo un impacto especialmente fuerte porque ella era una de las principales personas que ayudaban a Samuel cuando atravesaba momentos difíciles.

“Mi mamá era la que lo cuidaba cuando tenía esos malos pensamientos”, relató su hermana mayor, Sari Gonzalez, al diario. La joven explicó que el resto de la familia trabajaba o estudiaba, mientras su madre era quien permanecía en casa para acompañarlo.

La familia comenzó a trabajar horas adicionales para pagar los servicios de un abogado de inmigración. Los domingos acudían al centro de detención de Adelanto para visitar a Terrones.

Según el periódico, Samuel parecía animarse durante el trayecto para visitar a su madre, pero regresaba afectado después de verla. Con el paso de las semanas comenzó a aislarse cada vez más.

Telemundo también informó que, antes de su muerte, Samuel dejó una carta en la que expresó sentirse solo durante la ausencia de su madre.

“Al agente de ICE que se llevó a mi madre: espero que valiera la pena”, escribió el joven en aquella carta que la familia mostró al medio hispano. “No puedo soportar más injusticias en este mundo”.

Samuel Gonzalez Terrones was 21 years old. ICE didn’t physically throw him onto those railroad tracks, but they deliberately built the machine that ground him down until the tracks felt like his only escape.



They abducted his mother, Minerva, on a mundane grocery run,? pic.twitter.com/iZE58Fs4Mo — CantStopPoppin (@CantStopPoppin) September 30, 2026

Un juez ordenó liberar a la madre

El caso migratorio de Terrones también llegó a una corte federal. El expediente judicial muestra que el 31 de agosto de 2026 una magistrada federal ordenó su liberación bajo condiciones razonables después de conceder su petición de habeas corpus.

Para entonces, Samuel ya había muerto. La familia sostiene que la detención de Terrones contribuyó al deterioro que sufrió el joven, mientras que los antecedentes publicados por Los Angeles Times muestran que sus problemas de salud mental habían comenzado antes del arresto.

Por ello, la relación entre ambos acontecimientos forma parte de la denuncia de la familia, pero no existe en las fuentes consultadas una determinación judicial que establezca que ICE causó directamente la muerte de Samuel.

El caso vuelve a poner bajo atención las consecuencias que una detención migratoria puede tener sobre las familias de las personas detenidas, especialmente cuando existen circunstancias personales o de salud que pueden aumentar su vulnerabilidad.

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