Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 1 octubre de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 1 octubre de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 1 de octubre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Comenzarás el día con una actitud de autovaloración, así que tal vez decidas hacerte un autorregalo. Por la tarde, tu mente estará muy despierta: podrías tener una idea o recibir información que renueve tus pensamientos y te permita contemplar una situación desde una nueva mirada.
Tauro
04/20 – 05/20
Comenzarás el día sintiéndote seguro, pisando firme y con una buena base para avanzar. Por la tarde podría surgir una oportunidad de negocios que te permita obtener resultados rápidos, pero para aprovecharla tendrás que animarte a cambiar tu visión y explorar nuevas posibilidades.
Géminis
05/21 – 06/20
Comenzarás el día en estado de relax, respetando poco a poco los mensajes de tu cuerpo y tu estado interno. Por la tarde habrá un cambio: la Luna ingresará en tu signo y se unirá a Urano, dando comienzo a un nuevo ciclo. Prepárate para el movimiento: será como una revolución.
Cáncer
06/21 – 07/20
La mañana será muy satisfactoria porque comprobarás cómo empieza a tomar forma un proyecto personal. Te darás cuenta de que, apoyándote en tus amigos, es más fácil avanzar. Por la tarde, tu espíritu te pedirá liberarse de ideas que te detienen. Atiende esas ondas y percepciones que llegan.
Leo
07/21 – 08/21
Tu voluntad y disposición para el trabajo te ayudarán a obtener un reconocimiento importante. Sentirás que tus esfuerzos valieron la pena. Por la tarde tendrás oportunidad de hacer vida social, así que prepárate: interactuar con otras personas puede revelarte una visión nueva.
Virgo
08/22 – 09/22
Comenzarás el día con una actitud muy positiva que te permitirá avanzar, crecer e incluso guiar a otros por un camino fértil. Por la tarde tendrás mayor exposición pública y destacarás por tu originalidad en el ámbito profesional. Tu manera de trabajar será innovadora y diferente.
Libra
09/23 – 10/22
Podrías recibir beneficios derivados de un juicio o acceder a un financiamiento cuantioso. Si estás gestionando una herencia, el tema también estará en auge. Por la tarde sentirás que se abre tu abanico de posibilidades, tal vez gracias a una noticia del extranjero que te sorprenda.
Escorpio
10/23 – 11/22
Una alianza, ya sea amorosa o comercial, se afianzará y comprenderás que el otro tiene mucho para ofrecerte, especialmente por su apoyo. Por la tarde contarás con una habilidad especial para negociar que aparecerá de manera repentina. Pero cuidado: no permitas que la ansiedad termine dominándote.
Sagitario
11/23 – 12/20
Te darás cuenta de la importancia de dormir en un buen colchón, con una almohada adecuada y las horas necesarias para cuidar tu bienestar. Por la tarde aparecerá en tu vida alguien con un perfil diferente, que traerá renovación y podría ofrecerte una relación más libre.
Capricornio
12/21 – 01/19
Te darás cuenta de que la vida te ofrece la posibilidad de ser dichoso. Tu aplomo y seguridad despertarán admiración. Por la tarde, podría surgir una cuestión doméstica que tendrás que resolver rápidamente, recurriendo al ingenio. Encontrarás una solución que permitirá que todo funcione mejor.
Acuario
01/20 – 02/18
Durante la mañana, trata de pasar todo el tiempo que puedas en casa, disfrutando de tu asiento preferido, regalándote un sabroso desayuno y valorando la compañía de tu familia. Por la tarde, con el cambio de Luna, emergerá en ti una gran creatividad que te llevará a expresarte con libertad.
Piscis
02/19 – 03/20
En las primeras horas del día aprenderás mucho si te das tiempo para asimilar la información que recibes. Por la tarde buscarás renovar tu hogar y sentirás deseos de modificar algún espacio para darle un aire diferente, más acorde con lo que necesitas en este momento para sentirte libre.