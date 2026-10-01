LAFC nombra a Xavier Tamarit como entrenador interino tras la salida de Marc Dos Santos

LAFC anunció este jueves a Xavier Tamarit como su nuevo entrenador interino, luego de la salida del canadiense Marc Dos Santos el pasado fin de semana.

El español, quien se incorporó a la estructura del club angelino en enero, asumirá de manera provisional la dirección del equipo en la MLS, respaldado por una trayectoria de más de dos décadas en los banquillos y experiencia en algunas de las principales ligas del futbol internacional.

“Xavi aporta una vasta experiencia al más alto nivel y un profundo conocimiento de nuestros jugadores, sus fortalezas y las necesidades actuales del equipo”, señaló John Thorrington, presidente de operaciones de futbol de LAFC, en un comunicado.

LAFC appoints Xavi Tamarit as Interim Head Coach.



? https://t.co/xXiiYC17Yf pic.twitter.com/HwZU6GQFUy — LAFC (@LAFC) October 1, 2026

Xavier Tamarit llega al banquillo de LAFC con experiencia internacional

Antes de asumir el cargo de entrenador interino, Xavier Tamarit se había integrado al club en enero para aportar su experiencia en el desarrollo y la dirección de equipos.

De acuerdo con el comunicado de LAFC, el español cuenta con “más de dos décadas de experiencia como entrenador de élite en algunas de las ligas más competitivas del mundo, incluyendo la Premier League inglesa, La Liga española y la primera división argentina”.

El club destacó tanto su recorrido profesional como el conocimiento que tiene de la plantilla, un aspecto que, según Thorrington, será importante para atender las necesidades actuales del equipo.

¿Por qué salió Marc Dos Santos de LAFC?

La designación de Tamarit se produjo después de la salida de Marc Dos Santos, quien había asumido como entrenador de LAFC en diciembre del año pasado.

El canadiense fue el tercer director técnico en la historia del club, fundado en 2014 y con participación en la MLS desde 2018.

Antes de convertirse en entrenador principal, Dos Santos formó parte del cuerpo técnico de LAFC como asistente entre 2022 y 2025, durante la etapa de Steve Cherundolo al frente del equipo.

Ahora, Tamarit tendrá la responsabilidad de dirigir al conjunto angelino de manera interina, mientras el club continúa su temporada en el futbol estadounidense.

Sigue leyendo:

· LAFC anunció la desvinculación de Marc dos Santos como entrenador

· Hugo Lloris no pudo impedir que LAFC sumara su sexto partido sin victoria

· El LAFC trae el santo de espaldas y vuelve a morder el polvo en la MLS

