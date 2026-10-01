Los nuevos Kindle adelgazan, estrenan colores y suman un mando para pasar páginas

Amazon renovó sus lectores Kindle, Kindle Paperwhite y Kindle Colorsoft con un cambio que se nota antes de encenderlos. La pantalla queda al ras del frontal, los colores recorren toda la carcasa y los tres modelos son más finos. También hay opciones con parte trasera de aluminio y accesorios pensados para leer sin tocar la pantalla. Son ajustes pequeños por separado, pero juntos cambian bastante la experiencia de tener un Kindle entre las manos.

La cifra de velocidad merece una precisión. Amazon promete una apertura de libros un 30% más rápida para el Kindle básico frente a su generación anterior. La compañía no presenta ese mismo porcentaje como una mejora de apertura de libros para el Paperwhite y el Colorsoft, aunque ambos estrenan un diseño más delgado.

¿Qué cambia en el nuevo Kindle básico?

El Kindle más asequible conserva su pantalla de 6 pulgadas y sus 16 GB de almacenamiento. Ahora mide 6.8 milímetros de grosor, aproximadamente un milímetro menos que el modelo anterior, y pesa 140 gramos. Amazon anuncia hasta seis semanas de autonomía por carga. Es el tipo de lector que puedes llevar en una bolsa pequeña sin pensarlo demasiado, pero esta vez también resulta más cómodo a la vista gracias al frontal plano, sin el borde elevado que rodeaba la pantalla.

La renovación no se limita a adelgazarlo. El color del dispositivo se extiende de la parte trasera al frontal, en lugar de quedar concentrado en una zona de la carcasa. El Kindle estándar llega en grafito y morado ube, un tono que le da algo más de personalidad a un producto que suele apostar por diseños discretos. Y, si acostumbras a saltar entre libros, la mejora anunciada en el tiempo de apertura apunta justo a uno de esos momentos cotidianos en los que unos segundos menos se agradecen.

Por primera vez, el Kindle de 6 pulgadas tiene además una variante con parte trasera de aluminio. Mantiene el formato compacto y la pantalla enrasada, pero duplica el almacenamiento hasta 32 GB. Su carcasa utiliza un 80% de aluminio reciclado y se ofrece en azul alpino y verde agua. Hay un pequeño precio físico por ese acabado, además del económico. Según la toma de contacto de Engadget, pesa unos 20 gramos más que la versión convencional.

En Estados Unidos, el Kindle básico parte de $149.99 dólares y la versión de aluminio cuesta $189.99 dólares. Ambos están disponibles desde el anuncio de Amazon del 1 de octubre. Para quien solo quiere leer novelas en un dispositivo ligero, la versión estándar conserva la propuesta más sencilla de la familia. El aluminio apunta a quien también valora el tacto del equipo y quiere más espacio para su biblioteca.

¿Cómo mejoran Kindle Paperwhite y Colorsoft?

El Kindle Paperwhite también es más fino y ligero. Mantiene la resistencia al agua y la luz cálida ajustable, dos características útiles si lees tanto en exteriores como antes de dormir. Amazon anuncia hasta 12 semanas de autonomía y afirma que este modelo ofrece la pantalla más grande y el mayor contraste vistos hasta ahora en un Paperwhite. En Estados Unidos, la versión de 16 GB cuesta desde $199.99 dólares.

Su Signature Edition sube a $249.99 dólares e incorpora 32 GB, una parte trasera de aluminio y una luz frontal que se ajusta automáticamente. También permite pasar página con un doble toque y dispone de contactos para usar una base de carga compatible. No son añadidos que cambien la esencia del Paperwhite, pero sí pueden hacer más agradable una rutina de lectura diaria, sobre todo si sueles dejar el dispositivo junto a la cama y retomarlo varias veces al día.

El Kindle Colorsoft recibe la renovación visual más llamativa. Su pantalla rediseñada busca ofrecer un color más uniforme y mayor claridad, algo especialmente interesante para portadas, guías de viaje, cómics y novelas gráficas. Amazon señala que ha modificado la iluminación y las capas ópticas del panel para mejorar la presentación del color sin perder el aspecto de papel que busca este lector. La versión de 16 GB parte de $289.99 dólares en Estados Unidos.

También hay un Colorsoft Signature Edition por $319.99 dólares. Suma 32 GB, acabado de aluminio, luz frontal de ajuste automático, doble toque para pasar página y conexión con la base de carga. Está disponible en grafito y granate, mientras que el Paperwhite Signature Edition puede elegirse en grafito o verde agua. Amazon empezó a habilitar las reservas de Paperwhite y Colorsoft por regiones el 1 de octubre, sin presentar una fecha única de disponibilidad para todos los mercados.

¿Qué accesorios llegan con los nuevos Kindle?

La novedad más curiosa quizá no sea un lector. Se llama Kindle Click y es un pequeño mando Bluetooth para avanzar o retroceder páginas sin tocar el dispositivo. Cuesta $34.99 dólares en Estados Unidos y funciona con los nuevos Kindle y con modelos lanzados desde 2024. Puede venir bien si lees con el Kindle apoyado en una mesa, durante un viaje o bajo una manta y no quieres sacar la mano cada vez que termina una página.

Amazon presentó además la Page-Turn Cover, una funda magnética de $79.99 dólares con botones físicos para pasar páginas. Está diseñada para las ediciones Signature del Paperwhite y el Colorsoft, a las que se conecta mediante contactos integrados. Para esos mismos modelos hay una base de $59.99 dólares que los mantiene de pie mientras se cargan. Las fundas convencionales parten de 39,99 dólares y llegan en distintos materiales y acabados a juego con los lectores.

La nueva generación no intenta reinventar la lectura electrónica. Su apuesta está en los detalles que se repiten cada día, desde cómo se siente el borde al sujetar el equipo hasta la facilidad de abrir un libro o pasar de página con el lector apoyado. El Kindle básico concentra la mejora de velocidad anunciada, mientras Paperwhite y Colorsoft afinan sus pantallas y reservan varias comodidades para las versiones Signature. Ahí está la clave para elegir, fijarse en qué ajustes usarás de verdad cada vez que te sientes a leer.

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