Nuevas reglas de ICE limitan a los agentes que pueden realizar detenciones de vehículos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estableció nuevas condiciones para las detenciones de vehículos realizadas por sus agentes, en medio de una creciente controversia por varios operativos que terminaron en tiroteos, algunos de ellos mortales, durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Una guía interna fechada el 30 de septiembre y revisada por CNN señala que los agentes de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) solo podrán realizar detenciones de vehículos si han completado satisfactoriamente alguno de seis cursos de capacitación establecidos por la agencia. Los agentes que no cuenten con esa preparación podrán participar únicamente en funciones de apoyo y no estarán autorizados para asumir el control de la intervención.

Las nuevas instrucciones también exigen que los vehículos utilizados en estos operativos estén equipados con luces y sirenas.

SCOOP: ICE officers will only be allowed to conduct vehicle stops if they have completed related training courses and must ensure that vehicles used for stops are equipped with lights and sirens, according to new internal guidance reviewed by CNN. https://t.co/8pjQ6HCduW — Priscilla Alvarez (@priscialva) October 1, 2026

ICE refuerza capacitación y protocolos durante los operativos

Las directrices establecen además que todos los agentes que se encuentren en el lugar deben portar una cámara corporal proporcionada por la agencia y mantenerla activada durante la intervención. El documento establece que los agentes no pueden participar, “bajo ninguna circunstancia”, en persecuciones de vehículos cuyos conductores no se detengan. En esos casos, los oficiales deberán recopilar información para una investigación posterior.

La guía también contempla situaciones en las que los agentes utilizan dispositivos para desinflar neumáticos o recurren a vehículos y barreras físicas para inmovilizar automóviles. Según las instrucciones, estas medidas pueden utilizarse cuando sean necesarias para proteger al conductor y sus pasajeros, a los agentes de ICE y a otros automovilistas.

Un portavoz de ICE negó que se trate de una modificación sustancial de la política de la agencia y afirmó que la dirección emite periódicamente recordatorios sobre los procedimientos aplicables. El funcionario sostuvo que las detenciones de vehículos continuarán y que el memorando «no modifica la forma en que el ICE lleva a cabo dichas detenciones».

NEW: Leaked memo obtained by Washington Examiner reveals ICE has ? again ? changed its vehicle pursuit and traffic stop policies pic.twitter.com/uppF4twisu — Anna Giaritelli (@Anna_Giaritelli) October 1, 2026

Tiroteos han puesto bajo escrutinio las detenciones migratorias

Las nuevas instrucciones llegan después de varios enfrentamientos registrados durante operativos migratorios. En julio, agentes de ICE mataron a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, en Houston, y a Joan Sebastian Durán Guerrero, en Biddeford, Maine, en incidentes separados por aproximadamente una semana.

Los hechos llevaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a ordenar temporalmente la suspensión de la mayoría de las detenciones de vehículos y a pedir una mayor coordinación con autoridades locales cuando los agentes intentaran ejecutar órdenes de arresto contra personas dentro de automóviles.

La medida provocó el rechazo de Trump y de sectores de su base política, y posteriormente el presidente revocó la suspensión.

En enero, la ciudadana estadounidense Renee Good murió después de que un agente de ICE le disparara en Minneapolis mientras conducía durante una protesta contra las operaciones migratorias. El DHS sostuvo inicialmente que Good había intentado utilizar su vehículo como arma, pero videos y testimonios cuestionaron esa versión. Su familia presentó dos demandas civiles relacionadas con su muerte.

El pasado 20 de septiembre, un agente de ICE disparó e hirió en Austin, Texas, a Wilber Garcés, un hombre venezolano de 28 años que trabajaba como repartidor de DoorDash.

Un recuento publicado en julio por The Washington Post identificó al menos 17 conductores baleados durante operativos de agencias federales de inmigración desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. De ellos, seis murieron. Las nuevas directrices no eliminan las detenciones vehiculares, pero buscan establecer con mayor precisión qué agentes pueden realizarlas y bajo qué condiciones, mientras ICE intensifica sus operaciones migratorias en todo Estados Unidos.

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