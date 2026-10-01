“Hemos detenido a 2,210 terroristas”, pregona Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, está convencido que el cambio de enfoque al enfrentar al fenómeno migratorio ha impedido el ingreso de más extranjeros carentes de estatus legal a territorio estadounidense y además detectar a otros miles ya viviendo en varias ciudades a pesar de haber sido considerados terroristas.

Durante su intervención en el podcast “Ruthless Podcast”, el funcionario republicano reconoció haber subestimado la carga de trabajo que implica estar el frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Creía que estaba ocupado como senador. No he dormido una noche entera. No bromeo cuando digo esto. Llevo seis meses sin dormir una noche entera” indicó.

Acto seguido, Mullin elogió la determinación de la administración Trump de permitirles a los agentes federales salir a las calles en busca personas carentes de un documento que acredite su estancia en el país, lo cual implica una violación a las leyes migratorias.

De hecho, aseguró que el gobierno encabezado por Joe Biden, liberó al 97% de las personas encontrados por el DHS.

“Una de las directrices que recibimos es que ya no nos limitamos a la defensa. Estamos a la ofensiva. El presidente Trump nos ha dado la autoridad para pasar a la ofensiva. Por ejemplo, en ciberseguridad.

Ya no nos quedamos de brazos cruzados protegiéndonos mientras intentan atacarnos. Ahora vamos contra la corriente. Vamos tras quienes nos atacan”, señaló.

?NEWS?@SecMullinDHS announces that DHS has apprehended 2,210 terrorists since Trump took office. Watch @HolmesJosh, @ComfortablySmug, @MichaelDuncan and @JohnAshbrook on today’s pod with the full Sec. Mullin interview on YouTube. pic.twitter.com/6OqlJ6HcDj — Ruthless Podcast (@RuthlessPodcast) October 1, 2026

En cuanto a las cifras de detenidos, el responsable del DHS se refirió específicamente a los extranjeros etiquetados como terroristas.

“Hay una diferencia entre un presunto terrorista y una persona en la lista de vigilancia antiterrorista. Estos eran terroristas.

Bajo la presidencia de Trump, hemos arrestado, según mis cifras al llegar aquí, a 2,210 terroristas en este país. La mayoría de ellos vinieron y solicitaron asilo, dando un nombre falso. A algunos los capturamos, pero muchos otros entraron y… la administración Biden simplemente los dejó en libertad”, puntualizó.

Desde principios de marzo, Markwayne Mullin asumió la responsabilidad de reemplazar a Kristi Noem al frente del DHS en un momento complicado para la agencia federal debido a múltiples señalamientos de abuso de poder del personal migratorio.

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