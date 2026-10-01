Senadora republicana exige reinstaurar la silla eléctrica al aplicar la pena de muerte en Tennessee

Marsha Blackburn, legisladora por Tennessee, pidió reinstaurar la silla eléctrica para aplicar la pena de muerte en criminales considerados por demás peligrosos en dicho estado.

La propuesta de la republicana surge al día siguiente de que Christa Gail Pike, mujer condenada a pena capital por cometer un brutal asesinato en su adolescencia, logró sobrevivir a dos inyecciones letales.

La fallida ejecución propició que la mujer condenada a muerte después fuera ingresada en un centro de salud, situación que causó indignación entre los familiares de la persona a quien asesinó 31 años atrás.

Al respecto, Marsha Blackburn —quien está en campaña como candidata para gobernar Tennessee— recurrió a sus redes sociales para promover que se reintroduzca la silla eléctrica para las ejecuciones.

“Si bien debe realizarse una revisión exhaustiva de lo sucedido y de por qué falló el proceso, la respuesta es simple: reinstauren la silla eléctrica y hagan justicia a estas víctimas con prontitud. Como su gobernador, haré precisamente eso”, expuso.

The answer is simple: Bring back the electric chair. pic.twitter.com/w1aOcKYC0r — Marsha Blackburn (@VoteMarsha) October 1, 2026

En contraparte, Jerri Green, concejal de la ciudad de Memphis y también candidata a gobernadora, pero representando al Partido Demócrata, se opone a volver a emplear la silla eléctrica como método de ejecución al considerar dicho método como uno de los más crueles e innecesarios en la sociedad actual.

“Hay una falta de transparencia en torno a las pruebas de detección de drogas, así como de personal cualificado y ético; pero lo cierto es que la pena de muerte siempre ha sido inhumana, costosa y discriminatoria. Y Marsha Blackburn quiere reinstaurar una de las formas más crueles de pena capital: la silla eléctrica”, indicó.

De hecho, Green planteó ser defensora de la vida, lo cual podría significar que, en caso de convertirse en mandataria estatal podría impulsar alguna orden encaminada a suspender la pena capital.

“Si decimos que estamos a favor de la vida, eso significa que debemos estar en contra de la pena de muerte”, puntualizó.

En la actualidad, los estados donde, cada año, se llevan a cabo más ejecuciones de prisioneros son Texas, Florida y California. No obstante, el estado de la “Estrella Solitaria” es donde se han registrado más penas capitales desde 1976, cuando se restableció la pena de muerte, pues sus registros rebasan más de 600 casos.

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