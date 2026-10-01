Un piloto, un plomero y un dentista fueron los héroes que evitaron una tragedia en el vuelo de Flydubai

Smit Machchhar yacía en el suelo de la cabina de mando de Flydubai, cubierto de sangre, cuando logró accionar el mecanismo para abrir la puerta de la cabina de pasajeros, permitiendo así que los pasajeros y la tripulación entraran, redujeran a su atacante y salvaran a los 174 pasajeros a bordo.

Momentos antes, su compañero piloto lo había apuñalado, en un aparente intento de estrellar el avión, que viajaba de Dubái a Tel Aviv. Machchhar, originario de Bombay, está siendo atendido en un hospital de Tabuk, ciudad del noroeste de Arabia Saudí, donde el avión aterrizó sin problemas.

El primer ministro indio, Narendra Modi, elogió a Machchhar como un héroe en una publicación en Twitter a primera hora del jueves.

“Ante el mayor peligro y a pesar de estar gravemente herido, demostró una valentía inmensa y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás. Su valor ayudó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia“, escribió.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también se mostró impresionado por la actuación de Machchhar. “A pesar de haber sido apuñalado y gravemente herido, luchó, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación redujeran al atacante”, declaró.

?? | Netanyahu se reunió con el pasajero que ayudó a detener el ataque al cockpit de Flydubai, diciéndole: «Sin ti podría haber sido otro 11-S».



Yaniv Hayoun, un plomero aún con una camisa manchada de sangre, dijo que puso al atacante en una llave de estrangulamiento y tiró de? — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 1, 2026

Machchhar es uno de los varios individuos aclamados como héroes por haber logrado arrebatarle el control del avión al atacante, quien aparentemente intentó estrellarlo, según informaron funcionarios israelíes, quienes también proporcionaron detalles sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos dentro de la aeronave.

El incidente comenzó con un forcejeo, cuando el compañero piloto de Machchhar —supuestamente de nacionalidad omaní— lo apuñaló, provocando que el avión cayera casi 4,300 metros en menos de 30 segundos.

Varios pasajeros lograron entrar en la cabina poco después para ayudar a someter al atacante.

“Lo que nos complicó las cosas fue el propio [Machchhar]”, dijo Yaniv Hayoun, quien se encontraba en la cabina y a quien Netanyahu describió como un plomero. “Había sido apuñalado y estaba al otro lado de la puerta”.

Hayoun le contó después a Netanyahu que, mientras forcejeaban con el atacante, “retrocedí, agarré los controles y empecé a tirar de las palancas”, como había visto en programas de televisión. Luego, otros miembros de la tripulación tomaron el control.

El Dr. Shota Musaev, dentista de profesión, también corrió a la cabina. Le contó a CNN que encontraron al atacante en el suelo, encima del piloto, apuñalándolo. Luego corrió a ayudar a Machchhar, “aterrorizado” de que fuera a morir.

“Estaba cubierto de cortes: la cabeza, las manos… estaban prácticamente abiertas, casi partidas por la mitad… había perdido mucha sangre y estaba en muy mal estado.

“Creo que si hubiéramos esperado unos instantes más, lo habríamos perdido”. “Su presión arterial se desplomó, perdió el conocimiento repentinamente y había sangre por todas partes”, dijo.

Musaev afirmó que también ayudó a someter al atacante atándolo con cables de auriculares y bridas de plástico.

Otros miembros de la tripulación estabilizaron el descenso del avión y lo aterrizaron sin problemas. Entre quienes intervinieron se encontraba un piloto británico fuera de servicio, según detalló Almog Itali, un pasajero quien dijo que el avión transportaba a dos pilotos de relevo que debían realizar el siguiente vuelo.

“Los pilotos de relevo son europeos, uno de ellos británico, que entró en la cabina, elevó el avión, tiró del mando, lo estabilizó y nos hizo aterrizar en Arabia Saudita”, dijo Itali en un video publicado por la BBC. Otros informes sugieren que los pilotos fuera de servicio eran de Sudáfrica o Nueva Zelanda.

Funcionarios indios confirmaron que Machchhar había sido operado en Arabia Saudita y se encontraba en condición estable. Dijeron que habían estado en contacto con su esposa y sus dos hijos, de siete y dos años.

Los vecinos de la comunidad de Bombay donde nació Machchhar y donde aún viven sus padres expresaron su orgullo por su valentía.

Janit Shah, un vecino que conoce a Machchhar desde hace años, dijo: “Al principio nos preocupó mucho enterarnos del incidente. Lo conocemos como una persona muy alegre y amable. Es increíble saber de su acto de valentía”.

Otra vecina, que dijo ser amiga de la madre de Machchhar pero pidió permanecer en el anonimato, describió al piloto como un miembro cálido y activo de la comunidad. “Estamos eufóricos y muy orgullosos de él”, dijo.

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